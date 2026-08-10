डबल शिव कृपा का दिन! सावन सोमवार और प्रदोष का महासंयोग, शाम को करें ये 3 अचूक उपाय

Sawan 2026: सावन सोमवार और प्रदोष व्रत के महासंयोग पर जानें आज का शुभ मुहूर्त और शिव पुराण में बताए गए 3 अचूक उपाय, जिससे महादेव की कृपा से दूर होंगी सभी बाधाएं.

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सावन सोमवार और प्रदोष व्रत का दुर्लभ महासंयोग बना

प्रदोष काल में शाम 07:05 से 09:14 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त

मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग और नंदी पूजन का विशेष महत्व

चौमुखी दीपक जलाने से दूर होंगी जीवन की सभी बाधाएं

Sawan Somwar 2026: सावन का पवित्र महीना और सोमवार का दिन दोनों ही देवों के देव महादेव को अतिप्रिय हैं. ऐसे में जब सावन सोमवार के साथ प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग एक ही दिन बन जाए, तो इसे सनातन परंपरा में डबल शिव कृपा का योग माना जाता है. आज 10 अगस्त 2026, सोमवार को ऐसा ही पावन और दुर्लभ संयोग बना है, जिसे शिव भक्तों के लिए साल के सबसे बड़े और फलदायी दिनों में से एक माना जा रहा है.

धार्मिक मान्यताओं और शिव पुराण के अनुसार, आज का दिन महादेव और माता पार्वती की विशेष आराधना से हर प्रकार के संकट और कष्टों को दूर करने वाला है. आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त और शाम के समय किए जाने वाले वे 3 विशेष कार्य, जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं.

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आज का शुभ मुहूर्त और पंचांग

आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. पंचांग के अनुसार, आज प्रदोष व्रत के साथ सोम प्रदोष का सुंदर मेल है.

प्रदोष काल पूजा मुहूर्त: आज शाम 07:05 बजे से रात 09:14 बजे तक. शिव पूजा के लिए यह समय सबसे उत्तम और प्रभावी माना गया है.

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक.

राहुकाल: सुबह 07:30 बजे से 09:00 बजे तक.इस दौरान नए कार्यों या पूजा की शुरुआत से बचना चाहिए.

आज त्रयोदशी तिथि का प्रभाव कल यानी 11 अगस्त की सुबह 04:54 बजे तक रहेगा, इसलिए प्रदोष काल की मुख्य पूजा आज शाम को ही की जाएगी.

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शाम को करना न भूलें ये 3 काम, शिव पुराण में है वर्णन

शिव पुराण के अनुसार, प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं. इस समय किए गए विशेष उपाय सीधे महादेव तक पहुंचते हैं।.

पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन

शिव पुराण की कोटिरुद्रसंहिता में पार्थिव पूजन मिट्टी के शिवलिंग की पूजा को सर्वोपरि बताया गया है. आज शाम के समय शुद्ध मिट्टी से एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग तैयार करें. इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, दूध और गंगाजल अर्पित कर विधिवत पूजन करें. मान्यता है कि सावन के प्रदोष पर पार्थिव पूजन करने से अकाल मृत्यु का भय टलता है और अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

नंदी के कान में कहें अपनी मनोकामना

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष काल में भगवान शिव अपने गणों के साथ अपने प्रिय वाहन नंदी (बृषभ) पर सवार होकर ब्रह्मांड के भ्रमण पर निकलते हैं. शाम के समय शिवालय जाएं, भगवान शिव के दर्शन करें और फिर नंदी के पास जाकर उनके दाहिने कान में बहुत ही विनम्र और धीमी आवाज में अपनी मनोकामना कहें. ऐसा माना जाता है कि नंदी भक्तों की पुकार को सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं.

चौमुखी दीपदान और रुद्राक्ष जाप

संध्या वंदन के समय शिव मंदिर में जाकर आटे का एक चौमुखी (चार मुख वाला) दीपक प्रज्वलित करें. इस दीपक में शुद्ध घी या सरसों का तेल डाला जा सकता है. यह चौमुखी दीपक जीवन की चारों दिशाओं से आ रही बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है. इसके साथ ही मंदिर या घर के पूजा स्थल पर शांत चित्त होकर रुद्राक्ष की माला से ॐ नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें.

जीवन में आएगी सुख-समृद्धि

आज के दिन सात्विक आहार का पालन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या सफेद वस्तुओं (दूध, चीनी, चावल) का दान करें. शिव पुराण के अनुसार, ऐसा करने से कुंडली के सभी ग्रह दोष शांत होते हैं और अटके हुए कार्य पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त होता है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.