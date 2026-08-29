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September Vrat Tyohar List: कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर गणेशोत्सव तक...सितंबर में आएंगे कई बड़े व्रत-त्योहार, यहां देखें लिस्ट

September Vrat Tyohar List 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार 29 अगस्त 2026 से भाद्रपद माह शुरू हो गया है और इस माह कई महत्वपूर्ण व्रत व त्योहार आने वाले हैं.

Written by: Renu Yadav
Published: August 29, 2026, 4:38 PM IST
September Vrat Tyohar List: कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर गणेशोत्सव तक...सितंबर में आएंगे कई बड़े व्रत-त्योहार, यहां देखें लिस्ट
September Festival List 2026
  • सावन के बाद आत है भाद्रपद माह.
  • भाद्रपद माह में होती भगवान श्रीकृष्ण की पूजा.
  • जन्मष्टमी का पर्व भी भाद्रपर यानी भादो में आता है.
  • सितंबर के महीने में पितृ पक्ष भी शुरू होगा.

September Vrat Tyohar List 2026: हिंदू धर्म और पंचांग के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना अत्यंत पवित्र और भक्तिमय रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान कई बड़े और प्रमुख व्रत-त्योहार मनाए जाएंगे. भाद्रपद माह के साथ शुरू होने वाले इस महीने की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी ‘कृष्ण जन्माष्टमी’ से होगी. सितंबर में ही सुहागिनों के अखंड सौभाग्य का महापर्व ‘हरतालिका तीज’ और ऋद्धि-सिद्धि के दाता भगवान गणेश का दस दिवसीय महाउत्सव ‘गणेश चतुर्थी’ भी मनाया जाएगा. वहीं सितंबर के अंत में पितरों को समर्पित ‘पितृपक्ष’ (श्राद्ध) का आरंभ होगा. आइए जानते हैं सितंबर में किस दिन कौन—सा त्योहार मनाया जाएगा? यहां देखें सितंबर माह में आने वाले सभी व्रत-त्योहारों की लिस्ट.

सितंबर 2026 में व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट

  • 4 सितंबर 2026, शुक्रवार: कृष्ण जन्माष्टमी
  • 5 सितंबर 2026, शनिवार: दही हांडी, शिक्षक दिवस
  • 7 सितंबर 2026, सोमवार: अजा एकादशी
  • 8 सितंबर 2026, मंगलवार: भौम प्रदोष व्रत
  • 9 सितंबर 2026, बुधवार: मासिक शिवरात्रि
  • 14 सितंबर 2026, सोमवार: हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी
  • 15 सितंबर 2026, मंगलवार: ऋषि पंचमी
  • 17 सितंबर 2026, गुरुवार: विश्वकर्मा पूजा, कन्या संक्रांति
  • 19 सितंबर 2026, शनिवार: राधा अष्टमी
  • 22 सितंबर 2026, मंगलवार: परिवर्तिनी एकादशी
  • 24 सितंबर 2026, गुरुवार: गुरु प्रदोष व्रत
  • 25 सितंबर 2026, शुक्रवार: अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन
  • 26 सितंबर 2026, शनिवार: भाद्रपद पूर्णिमा व्रत
  • 27 सितंबर 2026, रविवार: पितृ पक्ष आरंभ

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भाद्रपद माह का महत्व

हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद यानी माह साल का अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण छठा महीना है, जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है. इस माह में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पर्व गणेशोत्सव, हरतालिका तीज, और अनंत चतुर्दशी जैसे कई बड़े व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं. ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद मास में नियमित पूजा-पाठ, व्रत और दान-पुण्य करने से साधक को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और सभी देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है.

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भाद्रपद माह में करें ये काम!

पूजा-पाठ व धार्मिक अनुष्ठान के लिए भाद्रपद यानी भादो के महीने को बेहद ही शुभ व फलदायी माना गया है. इस माह भगवान श्रीकृष्ण और गणेश जी का पूजन किया जाता है. भादो के महीने में जितना हो सके दान-पुण्य अवश्य करना चाहिए. इस माह अन्न व वस्त्र का दान करना शुभ माना गया है. इस माह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर भगवान का नियमानुसार पूजन करना चाहिए. कोशिश करें कि भादो में सात्वि भोजन का ही सेवन करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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