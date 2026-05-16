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Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्या पर पितरों को खुश करने का सुनहरा मौका, शाम को जरूर करें ये उपाय, घर में आएगी सुख-समृद्धि

Shani Amavasya 2026: आज वट सावित्री व्रत और शनि जयंती के ​साथ ही शनि अमावस्या भी है. हिंदू धर्म में पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है.

Published date india.com Published: May 16, 2026 3:32 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com | Edited by Renu Yadav email india.com twitter india.com
Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्या पर पितरों को खुश करने का सुनहरा मौका, शाम को जरूर करें ये उपाय, घर में आएगी सुख-समृद्धि
Shani Amavasya 2026

Shani Amavasya 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है वहां कोई दुख या परेशान नहीं आती. वहीं पितरों के नाराज होने पर बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और आर्थिक संकट समेत रिश्तों में भी खटास आ जाती है. इसलिए पितरों का प्रसन्न रहना बेहद जरूरी है और इसके लिए अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि खास होती है लेकिन आज यानि 16 मई को शनिवार के दिन पड़ रही अमावस्या बहुत शुभ है. इसे शनि अमावस्या कहा गया है और पितरों की शांति के लिए यह दिन बेहद खास है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए दान-पुण्य, तर्पण और उपाय कई गुना अधिक फलदायी माने जाते हैं. खासतौर पर शाम के समय कुछ विशेष उपाय करने से पितृ दोष शांत होता है और घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है.

शनि अमावस्या की शाम करें ये काम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों के जीवन में बार-बार बाधाएं आती हैं, आर्थिक तंगी बनी रहती है या परिवार में अशांति रहती है, उन्हें शनि अमावस्या की शाम पितरों को प्रसन्न करने के उपाय जरूर करने चाहिए.

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पीपल के पेड़ की पूजा

शनि अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल अवश्य डालें. इसके बाद वहीं बैठकर ॐ पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करें. कहते हैं कि ऐसा करने से कुंडली में मौजूद पितृ दोष शांत होता है और घर से निगेटिव एनर्जी भी दूर होती है. इतना ही नहीं पीपल के पेड़ की पूजा करने शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव भी कम होता है.

पितरों के नाम का तर्पण

शनि अमावस्या की शाम को पितरों के नाम का तर्पण भी करना चाहिए. इसके लिए शाम के समय किसी तांबे या कांसे के बर्तन में जल लें और उसमें थोड़ा सा काला तिल मिलाएं फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करें और मन ही मन पितरों का ध्यान करें और जल अर्पित करें. इस उपाय को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वह प्रसन्न होकर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं.

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घर में धूनी जलाएं

शनि अमावस्या की शाम गूगल, पीली सरसों और काले तिल को गोबर के उपले रखकर जलाएं. फिर उसकी धूनी जलाकर पूरे घर में इसका धुआं करें. ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक एनर्जी खत्म होगी और पितृ दोष से भी छुटकारा मिलेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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