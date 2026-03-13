Shani Ast 2026: शनि मीन राशि में अस्त...40 दिन की शांति या सतर्कता, आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं?

Shani Dev Transit: शनि देव का मीन राशि में अस्त हो रहे हैं. किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें सावधान रहना होगा?

Published date india.com Published: March 13, 2026 6:12 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
Shani Ast 2026: शनि मीन राशि में अस्त...40 दिन की शांति या सतर्कता, आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं?

Shani Ast 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 13 मार्च 2026, शुक्रवार को शाम 7:13 बजे शनि देव मीन राशि में अस्त होंगे. शनि की यह अस्तावस्था लगभग 40 दिनों तक रहेगी और 22 अप्रैल 2026 को सुबह 4:49 बजे वे पुनः उदय करेंगे. शनि देव जब अस्त होते हैं, तो उनके कठोर प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है. इसका मतलब है कि कई लोगों के लिए यह समय राहत और सुधार लेकर आ सकता है.

शनि की अस्तावस्था में सामान्यतः कुछ लोगों को कामों में देरी, करियर में रुकावट या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ महसूस हो सकती हैं. हालांकि जिन लोगों पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है, उनके लिए यह अवधि राहत और सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है. इस समय का सही उपयोग करके मानसिक तनाव कम किया जा सकता है और जीवन में स्थिरता लाई जा सकती है.

कौन प्रभावित होंगे?

शनि देव का वर्तमान प्रभाव इन राशियों पर विशेष रूप से देखा जा रहा है

साढ़ेसाती: कुंभ, मीन, मेष

ढैय्या: सिंह, धनु

इन राशियों के जातकों के लिए यह समय करियर में सुधार, आर्थिक अवसर और मानसिक शांति लेकर आ सकता है. मेष राशि के लोग लंबित कामों में गति देख सकते हैं, जबकि कुंभ और मीन राशि के लोग जीवन में स्थिरता और संतुलन अनुभव करेंगे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

आर्थिक और करियर असर

शनि देव की अस्तावस्था के दौरान करियर और आर्थिक मामलों में हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है. हालांकि यह समय नए निवेश या बड़े फैसले लेने के लिए अनुकूल नहीं माना जाता. इस अवधि में सावधानी और योजनाबद्ध कदम उठाने से भविष्य में बड़े लाभ की नींव रखी जा सकती है.खासकर उन राशियों के लिए जिनकी साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है, यह समय करियर में छोटे सुधार और स्थिरता लाने का संकेत देता है.

स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन

इस 40 दिन की अवधि में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. शनि देव की अस्तावस्था तनाव और चिंता को कम करने का अवसर भी देती है. नियमित योग, ध्यान और संतुलित आहार अपनाने से मानसिक शांति बढ़ेगी और कार्यक्षमता में सुधार होगा. मानसिक संतुलन बनाए रखना इस समय के सबसे बड़े लाभों में से एक है.

धैर्य और अनुशासन जरूरी

ज्योतिष में शनि देव को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है. अस्तावस्था के दौरान धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक कर्म करना बेहद जरूरी है. छोटे फैसलों में जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें. शनि की ये अस्तावस्था मानसिक तनाव कम करने, जीवन में स्थिरता लाने और भविष्य की मजबूत नींव रखने का अवसर भी देती है. इस समय स्वास्थ्य, वित्त और करियर से जुड़े मामलों में सजग रहना लाभकारी रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.