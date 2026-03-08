Hindi Faith Hindi

Shani Asta 2026 Saturn Combust In Pisces Astrology Effect

Shani Asta 2026: 30 साल बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग, शनिदेव के अस्त होते ही बदल सकता है इन राशियों का समय

Shani Asta 2026: मार्च 2026 में शनि का अस्त होना इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि यह संयोग लगभग 30 साल बाद मीन राशि में बन रहा है, जिसका प्रभाव कई राशियों के जीवन में बदलाव ला सकता है.

Shani Asta 2026: वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को कर्मों का न्यायाधीश कहा जाता है. माना जाता है कि शनि ग्रह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. जब शनि की चाल या स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव जीवन, समाज और कई राशियों पर देखने को मिलता है. अब मार्च 2026 में शनि से जुड़ा एक ऐसा ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संयोग बनने जा रहा है.

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 13 मार्च 2026 को शनिदेव मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं. जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो उसे ज्योतिष में अस्त अवस्था कहा जाता है. इस दौरान ग्रह की ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से कम मानी जाती है और उसका प्रभाव कुछ मामलों में धीमा पड़ सकता है. शनि के अस्त होने की यह स्थिति लगभग 40 दिनों तक बनी रह सकती है.

30 साल बाद बन रहा है खास योग

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार शनि का अस्त होना इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यह स्थिति करीब 30 साल बाद मीन राशि में बन रही है. शनि को एक राशि चक्र पूरा करने में लगभग 30 वर्ष लगते हैं इसलिए जब इस तरह का संयोग बनता है तो इसे ग्रहों की चाल में महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है.

इन राशियों के लिए बन सकते हैं बदलाव के संकेत

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शनि के अस्त होने का असर कुछ राशियों के जीवन में विशेष रूप से दिखाई दे सकता है. माना जा रहा है कि मीन, कर्क, वृश्चिक और मकर राशिके जातकों के लिए यह समय कई बदलाव लेकर आ सकता है.

कुछ लोगों के लिए यह अवधि पुराने रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर बन सकती है, तो कुछ को अपने निर्णयों और जीवन की दिशा पर दोबारा विचार करने की जरूरत पड़ सकती है. हालांकि ज्योतिष में हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए इसका असर भी व्यक्तिगत ग्रह स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

इस दौरान क्या करना शुभ माना जाता है

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि के अस्त काल में कुछ उपाय करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है.

Add India.com as a Preferred Source

शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना

शनिदेव के मंत्र या शनि स्तोत्र का पाठ करना

काले तिल या सरसों के तेल का दान करना

जरूरतमंद लोगों की मदद करना

ज्योतिष के अनुसार शनि का अस्त होना सिर्फ डर या आशंका का समय नहीं माना जाता, बल्कि इसे आत्मचिंतन और कर्म सुधार का अवसर भी कहा जाता है. ऐसे समय में धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.