Shani Dev Puja Rules: महिलाओं को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए या नहीं! जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य?

Shani Dev Puja Rules: शनिदेव की पूजा करते समय कई कठोर नियमों का पालन किया जाता है. वहीं कुछ लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या महिलाओं को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए? ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य व पंडित निरंजन जी.

Written by: Renu Yadav
Published: July 18, 2026, 12:03 PM IST
Shani Dev Puja Rules: महिलाओं को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए या नहीं! जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य?
Shani Dev Puja Rules
  • क्या महिलाओं के लिए वर्जित है शनिदेव की पूजा?
  • शनिदेव की पूजा करने से दूर होते हैं कई दोष.
  • शनिदेव न्याय के देवता हैं, जो केवल शुद्ध भाव और कर्म देखते हैं.
  • शनिदेव की पूजा के नियम होते हैं थोड़े कठोर.

Shani Dev Puja Rules: सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता और कर्मफल दाता माना गया है. वे व्यक्ति को उसके अच्छे-बुरे कर्मों के अनुसार फल देते हैं. शनिदेव की पूजा-अर्चना को लेकर समाज में कई तरह की मान्यताएं और भ्रांतियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी बहस यह है कि क्या महिलाओं को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए या नहीं? इस विषय पर हमने ज्योतिषाचार्य व पंडित निरंजन जी से बात की, आइए जानते हैं इस विषय पर शास्त्र के अनुसार पंडित जी का क्या कहना है.

क्या महिलाएं कर सकती हैं शनि पूजा?

ज्योतिषाचार्य व पंडित निरंजन जी के अनुसार, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि महिलाएं शनिदेव की पूजा नहीं कर सकतीं. शास्त्रों में कहीं भी महिलाओं को शनिदेव की आराधना करने से नहीं रोक गया. महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही शनिदेव की पूजा, उनके मंत्रों का जाप और शनिवार का व्रत कर सकती हैं. कुंडली में शनि दोष, साढ़ेसाती या ढैय्या के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए महिलाएं भी पूरी श्रद्धा के साथ शनिदेव की उपासना कर सकती हैं. हालांकि, पंडित जी का कहना है कि शनिदेव की पूजा करते समय महिलाओं के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका पालन उन्हें अवश्य करना चाहिए.

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पूजा के दौरान महिलाओं के लिए विशेष नियम

महिलाओं को शनिदेव की पूजा करने की पूरी अनुमति है, लेकिन ज्योतिषाचार्य के अनुसार, शनिदेव की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है. शनिदेव की प्रकृति अत्यंत उग्र और अनुशासित मानी जाती है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

1. शनि मूर्ति का स्पर्श न करें

महिलाओं को शनिदेव की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए. शास्त्रों के अनुसार, शनि की धातु और उनकी उग्र ऊर्जा का सीधा संपर्क महिलाओं के लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं माना जाता. महिलाओं को दूर से ही हाथ जोड़कर शनिदेव की प्रार्थना करनी चाहिए.

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2. तेल अर्पित करने से बचें

शनिदेव की पूजा में सरसों का तेल बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार महिलाओं को शनिदेव मूर्ति पर सीधे तेल अर्पित करने से बचना चाहिए. इसकी बजाय, वे मंदिर में रखे दीपक में तेल डाल सकती हैं या शनिदेव के प्रतीक स्वरूप ‘शिला’ या ‘पीपल के पेड़’ के पास तेल का दीपक जला सकती हैं.

3. पीपल के पेड़ की पूजा है सर्वश्रेष्ठ

ज्योतिषाचार्य व पंडित निरंजन जी का कहना है कि यदि महिलाएं शनिदेव के मंदिर जाने से कतराती हैं, तो वे शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा कर सकती हैं. पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ शनिदेव का भी वास माना जाता है. शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और परिक्रमा करना महिलाओं के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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