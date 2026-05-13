Hindi Faith Hindi

Shani Jayanti 2026 Date Shubh Muhurat Rules Importance Kab Hai Shani Jayanti

Shani Jayanti 2026: 15 या 16 मई! जानिए क्या है शनि जयंती की सही तारीख? नोट करें पूजा का शुभ मुहूर्त और जानें जरूरी नियम

Shani Jayanti 2026: शनि जयंती के दिन यदि विधि-विधान से शनिदेव की उपासना की जाए तो कुंडली में मौजूद शनि दोष का प्रभाव कम होता है और शनिदेव भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं.

Shani Jayanti 2026 Date

Shani Jayanti 2026: हिंदू धर्म में शनिदेव को कर्मों व न्याय का देवता कहा गया है. क्योंकि वह लोगों को उनके कर्म के हिसाब से फल देते हैं और न्याय करते हैं. इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन उनका पूजन करते हैं ताकि शनिदेव की सुदृष्टि उन पर बनी रहे. शनिवार के अलावा शनि जयंती का दिन भी भगवान शनिदेव की पूजा के लिए बेहद ही शुभ माना गया है. बता दें कि हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन शनि जयंती मनाई जाती है. आइए जानते हैं कि इस बार कब है शनि जयंती और पूजा का शुभ मुहूर्त.

शनि जयंती 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 16 मई 2026 को सुबह 5 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 17 मई को तड़के 1 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार इस साल शनि जयंती 16 मई 2026 को मनाई जाएगी.

इसे भी पढ़ें: PM मोदी की अपील के बाद महिलाओं में कन्फ्यूजन! सोना खरीदना नहीं है तो क्या पहनना भी नहीं है? जान लें गोल्ड से जुड़े वास्तु के नियम

शनि जयंती 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

बता दें कि शनिदेव का पूजन शाम के समय किया जाता है, इसलिए 16 मई को शनि जयंती के दिन भगवान शनिदेव की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 7 बजकर 5 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 23 मिनट तक रहेगा.

शनि जयंती क्यों मनाई जाती है?

हिंदू धर्म में शनिदेव और शनि जयंती का विशेष महत्व माना गया है. कहते हैं ​शनि जयंती के दिन सूर्य देव व छाया के पुत्र शनि का जन्म हुआ था और इसलिए इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है. शनि जयंती के दिन यदि विधि-विधान से शनिदेव का पूजन किया जाए तो कुंडली में मौजूद शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है. साथ ही अशुभ ग्रह भी शांत होते हैं.

इसे भी पढ़ें: Mulank Prediction: इस मूलांक के लोगों में होती है आध्यात्म की ऐसी Power..सोचते ही पूरी हो जाती है हर बात!

Add India.com as a Preferred Source

शनि जयंती पर इन नियमों का करें पालन

शनि जयंती के दिन शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित किया जाता है और इस दौरान काले तिल अर्पित करना भी शुभ माना गया है.

शनि जयंती के दिन व्रत रखने की परंपरा है और जातक दिनभर व्रत रखने के बाद शाम को शनिदेव की पूजा के बाद ही फलाहार का सेवन करते हैं. इस व्रत में दिनभर में अन्न व फलों का सेवन नहीं किया जाता.

यदि आप शनिदेव को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो शनि जयंती के दिन किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र दान करें. इसके अलावा लोहे के बर्तन, काले तिल व सरसों के तेल का दान करना भी शुभ माना गया है.

शनिदेव को कर्मों का देवता कहा गया है और वह मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं. इसलिए ऐसा कोई कार्य न करें जिससे शनिदेव नाराज हो.

शनि जयंती के दिन किसी का अपमान न करें, किसी बेजुबान को सताएं नहीं और विवाद व कलह से दूर रहें. इस दिन व्रत रखकर आत्मचिंतन करें. इससे मन को शांति मिलती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें