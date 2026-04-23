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Shani Jayanti 2026 Kab Hai Know The Exact Date Auspicious Time Puja Vidhi Upay And Its Importance

Shani Jayanti 2026 Date: कब मनाई जाएगी शनि जयंती? जानिए सही तारीख, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व

Shani Jayanti 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव की की कृपा पाने के लिए शनिवार के अलावा शनि जयंती का दिन भी बहुत शुभ माना जाता है और शनि दोषों से भी राहत मिलती है.

Shani Jayanti 2026

Shani Jayanti 2026 Date: भगवान सूर्य और छाया के पुत्र शनिदेव की कुदृष्टि से हर कोई बचकर रहना चाहता है और इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए विधि-विधान से पूजन किया जाता है. वैसे तो शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और इस दिन इनका पूजन करने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है. लेकिन इसके अलावा शनि जयंती के दिन भी यदि शनि देव की पूजा की जाए तो बहुत ही लाभकारी होता है. धर्म शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन शनिदेव का जन्म हुआ था और इसलिए इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है. आइए जानते हैं इस साल कब है शनि जयंती और पूजा का शुभ मुहूर्त.

शनि जयंती 2026 कब है?

बता दें कि शनि जयंती साल में दो बार आती है. उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है और दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाते हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई को सुबह 5 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 17 मई को सुबह 1 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार उत्तर भारत में शनि जयंती 16 मई 2026 को मनाई जाएगी.

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शनि जयंती का महत्व

उत्तर भारत में माना जाता है कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन सूर्य और छाया के पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ था और इसलिए हर साल इस दिन शनि अमावस्या मनाई जाती है. कहते हैं शनि अमावस्या के दिन यदि विधि-विधान से शनिदेव का पूजन किया जाए तो कुंडली में मौजूद शनि दोषों से मुक्ति मिलती है. साथ ही सफलता व सुख-समृद्धि के भी रास्ते खुलते हैं.

शनि जयंती के दिन करें ये काम

शनि जयंती के दिन शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए. ध्यान रखें कि दीपक में काले तिल अवश्य डालें. इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बहुत ही लाभकारी माना गया है. शनि जयंती के दिन पीपल के पेड़ में कच्चा दूध, गंगाजल और शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए. इसके बाद पीपल के पेड़ कह 11 बार परिक्रमा लगानी चाहिए. इस दिन ऊं शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना बेहद लाभकारी होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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