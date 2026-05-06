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Shani Nakshatra Parivartan 2026: रेवती नक्षत्र में होगी शनि की एंट्री...कन्या समेत इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य!

Shani Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 17 मई 2026 को शनि देव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और शनि का यह गोचर कुछ राशियों के लिए लकी साबित होने वाला है.

Published date india.com Published: May 6, 2026 6:00 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Shani Nakshatra Parivartan 2026: रेवती नक्षत्र में होगी शनि की एंट्री...कन्या समेत इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य!
Shani Nakshatra Parivartan 2026

Shani Nakshatra Parivartan 2026: जब भी कोई ग्रह अपना स्थान बदलता है या किसी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसका शुभ व अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है. 17 मई का दिन कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है क्योंकि इस दिन न्याय के देवता शनि देव बुध के नक्षत्र रेवती में गोचर करेंगे और 9 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे. शनि के नक्षत्र परिवर्तन से 4 राशियों की जिंदगी में बदलाव आने वाला है. इन राशियों के करियर में जबरदस्त उछाल आएगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी. आइए जानते है इन राशियों के बारे में.

मेष राशि: मिलेगी मनचाही नौकरी

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि नक्षत्र परिवर्तन का मेष राशि के जातकों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा. इस राशि के लोग यदि नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें मनचाही नौकरी मिल सकती है. बिजनेस करने वालों को मुनाफा होगा और इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी काम में जल्दबाज न बरतें. बल्कि सोच-समझकर फैसला लें.

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वृषभ राशि: होगा धन लाभ

वृषभ रा​शि वालों के लिए भी शनि का नक्षत्र परिवर्तन बेहद ही शुभ साबित होने वाला है. इस राशि के लोगों को मेहनत का फल मिलेगा और लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे. 17 मई के बाद वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और घर में सुख-समृद्धि आएगी.

कन्या राशि: प्रमोशन योग

कन्या राशि वालों के लिए 17 मई से गोल्डन टाइम शुरू होगा. इस राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है और प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं. अगर आप काफी समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको इस महीने गुड न्यूज मिल सकती है. निवेश करने के लिए यह एक अच्छा समय है और इस समय निवेश करने पर मुनाफा होगा.

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वृश्चिक राशि: बढ़ेगा आत्मविश्वास

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए भी शनि को गोचर बहुत ही लाभकारी साबित होगा. इस राशि के लोगों के अटके हुए काम पूरे होंगे और आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी होगी. जिससे सफलता के भी रास्ते खुलेंगे और धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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