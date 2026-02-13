  • Hindi
Shani Pradosh Vrat 2026: वैलेंटाइन डे के दिन रखा जाएगा शनि प्रदोष व्रत, रिश्तों की कड़वाहट दूर करने का सुनहरा मौका, जरूर करें ये उपाय

Valentines Day on Shani Pradosh Vrat 2026: 14 फरवरी को दुनियाभर में वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा लेकिन इस साल धार्मिक दृष्टिकोण से ये दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस दिन शनि प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा.

Shani Pradosh Vrat 2026

Valentines Day on Shani Pradosh Vrat 2026: सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व माना गया है और इस दिन व्रत रखने वाले जातक पर भोलेनाथ की खास कृपा होती है. यह व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल य​ह तिथि 14 फरवरी 2026, शनिवार के दिन पड़ रही है और ऐसे में शनि प्रदोष व्रत 14 फरवरी को रखा जाएगा. खास बात है कि 14 फरवरी को प्यार का दिन कहा जाता है क्योंकि दुनियाभर में इस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है. प्रेमी जोड़ों के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है. वैलेंटाइन डे और शनि प्रदोष व्रत का अद्भुत संयोग रिलेशनशिप में आ रही कड़वाहट को दूर कर सकता है. आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत के कुछ उपाय जो रिश्ते में घोलेंगे मिठास.

शनि प्रदोष व्रत का महत्व

प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है. यह व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है और शनिवार के दिन पड़ने वाले शनि प्रदोष व्रत के दिन ​भोलेनाथ के साथ ही शनिदेव का भी पूजन किया जाता है. शनिदेव की पूजा करने से कुंडली में मौजूद शनि दोष का प्रभाव कम होता है. शनि प्रदोष व्रत रखने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी और रिश्ते में भी मधुरता आएगी.

यह भी पढ़ें: Numerology: हद से ज्यादा रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग…पार्टनर को हर पल कराते हैं स्पेशल फील, बनते हैं परफेक्ट वैलेंटाइन

शनि प्रदोष व्रत के दिन करें ये उपाय

  • शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और शनिदेव का पूजन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है. इस दिन प्रेमी जोड़े को शाम के समय ​शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल या दूध से अभिषेक करना चाहिए. इससे रिश्ता मजबूत होता है विश्वास बढ़ता है.
  • शनि प्रदोष व्रत के दिन प्रेमी जोड़े को ‘ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए. ऐसा करने से भोलेनाथ और देवी पार्वती की कृपा से रिश्ते में प्रेम बढ़ता है.
  • यदि संभव हो तो शनि प्रदोष व्रत के दिन किसी जरूरतमंद को काले तिल या काले वस्त्र का दान करना चाहिए. ऐसा करने रिलेशनशिप में चल रही अनबन दूर होती है और रिश्ता मजबूत होता है.
  • दांपत्य जीवनव में सुख-शां​ति व खुशहाली की कामना के लिए ​शनि प्रदोष व्रत के दिन पति-पत्नी को साथ में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और यदि संभव हो तो दोनों को व्रत भी रखना चाहिए.
  • शिवलिंग की पूजा करते समय बेलपत्र, सफेद फूल, चावल, तिल, दूध व गंगाजल जरूर अर्पित करें. फिर धूप व दीप जलाएं.
  • इस दिन पति-पत्नी को साथ में बैठकर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और प्रदोष व्रत की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए. ध्यान रखें कि इस दिन क्रोध और अहंकार को अपने आस-पास न आने दें. क्योंकि इससे व्रत भंग हो जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

