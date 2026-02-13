Hindi Faith Hindi

Shani Pradosh Vrat 2026 Kab Hai Note The Correct Date And Know The Shubh Muhurat Of Lord Shiv Puja

Shani Pradosh Vrat 2026 Date: 14 या 15 फरवरी! कब रखा जाएगा प्रदोष व्रत? नोट करें सही डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Shani Pradosh Vrat 2026 Date: प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है जो ​कि भगवान शिव को समर्पित है.

Shani Pradosh Vrat 2026

Shani Pradosh Vrat 2026 Date: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन देवो के देव महादेव का पूजन किया जाता है. बता दें कि प्रत्येक माह दो प्रदोष व्रत आते हैं जिसमें एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन. कहा जाता है प्रदोष व्रत रखने वाले जातक पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और उसके जीवन में आ रहे सभी कष्ट मिट जाते हैं. आइए जानते हैं फरवरी में किस दिन रखा जाएगा प्रदोष व्रत?

फरवरी 2026 में कब है प्रदोष व्रत?

किसी भी महीने की त्रयोदशी​ तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार फरवरी में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 फरवरी को दोपहर 4 बजकर 2 मिनट पर शुरू होगी और 15 फरवरी को शाम 5 बजकर 4 मिनट पर समाप्त होगी. प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है और इसलिए यह व्रत 14 फरवरी को रखा जाएगा. बता दें कि इस दिन शनिवार पड़ रहा है और इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत नाम दिया गया है.

शनि प्रदोष व्रत 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल यानि सूर्यास्त के बाद किया जाता है. कहते हैं कि प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ऐसे में उनकी उपासना की जाए तो वह भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं. पंचांग के अनुसार 14 फरवरी 2026 को शनि प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 10 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. यानि भोलेनाथ की अराधना के लिए 2 घंटे 34 मिनट का समय मिलेगा.

शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि

शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन किया जाता है और यह पूजन प्रदोष काल में करना शुभ व फलदायी माना गया है. लेकिन व्रत के दिन सुबह के समय भी शिवजी की पूजा की जाती है. ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. इसके बाद मंदिर को स्वच्छ करें और शिवजी का पूजन करें. दिनभर शिवजी का ध्यान करें और व्रत रखें. इसके बाद शाम के समय शिव मंदिर या घर में शिवजी को बेलपत्र, अक्षत, गंगाजल, फल अर्पित करें. फिर धूप व दीप जलाएं और प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें व शिवजी की आरती करें. इसके साथ ही ॐ नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करते रहे. ध्यान रखें कि इस व्रत में सात्विक भोजन का ही सेवन किया जाता है.

