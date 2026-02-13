  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Shani Pradosh Vrat 2026 Kab Hai Note The Correct Date And Know The Shubh Muhurat Of Lord Shiv Puja

Shani Pradosh Vrat 2026 Date: 14 या 15 फरवरी! कब रखा जाएगा प्रदोष व्रत? नोट करें सही डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Shani Pradosh Vrat 2026 Date: प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है जो ​कि भगवान शिव को समर्पित है.

Published date india.com Published: February 13, 2026 1:51 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Shani Pradosh Vrat 2026 Date: 14 या 15 फरवरी! कब रखा जाएगा प्रदोष व्रत? नोट करें सही डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
Shani Pradosh Vrat 2026

Shani Pradosh Vrat 2026 Date: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन देवो के देव महादेव का पूजन किया जाता है. बता दें कि प्रत्येक माह दो प्रदोष व्रत आते हैं जिसमें एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन. कहा जाता है प्रदोष व्रत रखने वाले जातक पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और उसके जीवन में आ रहे सभी कष्ट मिट जाते हैं. आइए जानते हैं फरवरी में किस दिन रखा जाएगा प्रदोष व्रत?

फरवरी 2026 में कब है प्रदोष व्रत?

किसी भी महीने की त्रयोदशी​ तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार फरवरी में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 फरवरी को दोपहर 4 बजकर 2 मिनट पर शुरू होगी और 15 फरवरी को शाम 5 बजकर 4 मिनट पर समाप्त होगी. प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है और इसलिए यह व्रत 14 फरवरी को रखा जाएगा. बता दें कि इस दिन शनिवार पड़ रहा है और इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत नाम दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Mahashivratri 2026: दिन में 2 बार अचानक गायब हो जाता है भगवान शिव का ये मंदिर, जानिए क्या है रहस्य?

शनि प्रदोष व्रत 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल यानि सूर्यास्त के बाद किया जाता है. कहते हैं कि प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ऐसे में उनकी उपासना की जाए तो वह भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं. पंचांग के अनुसार 14 फरवरी 2026 को शनि प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 10 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. यानि भोलेनाथ की अराधना के लिए 2 घंटे 34 मिनट का समय मिलेगा.

शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि

शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन किया जाता है और यह पूजन प्रदोष काल में करना शुभ व फलदायी माना गया है. लेकिन व्रत के दिन सुबह के समय भी शिवजी की पूजा की जाती है. ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. इसके बाद मंदिर को स्वच्छ करें और शिवजी का पूजन करें. दिनभर शिवजी का ध्यान करें और व्रत रखें. इसके बाद शाम के समय शिव मंदिर या घर में शिवजी को बेलपत्र, अक्षत, गंगाजल, फल अर्पित करें. फिर धूप व दीप जलाएं और प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें व शिवजी की आरती करें. इसके साथ ही ॐ नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करते रहे. ध्यान रखें कि इस व्रत में सात्विक भोजन का ही सेवन किया जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.