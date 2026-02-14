  • Hindi
Shani Pradosh Vrat 2026: आज प्रदोष व्रत के दिन इस शुभ मुहूर्त में करें शिव-पार्वती का पूजन, दांपत्य जीवन में आएगी खुशहाली

Shani Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत ​भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन यदि शिव-पार्वती का विधि-विधान से पूजन किया जाए तो घर में सुख-समृद्धि आती है.

Shani Pradosh Vrat 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन प्रदोष व्रत भी रखा जा रहा है. शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहते हैं और इस दिन भगवान शिव के साथ शनिदेव की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है. यह व्रत महिला व पुरुष दोनों के लिए ही फलदायी माना गया है. प्रदोष व्रत की खासियत है कि इस दिन भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल यानि सूर्यास्त के बाद शाम के समय किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ऐसे में यदि भक्त उनकी उपासना करें तो वह भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. आइए जानते हैं आज शनि प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा की सही विधि.

शनि प्रदोष व्रत 2026 का शुभ मुहूर्त

शनि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ समय 14 फरवरी 2026 को शाम 6 बजकर 10 मिनट से रात 8 बजकर 44 मिनट तक रहेगा। इस समय में विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। प्रदोष काल में की गई शिव पूजा को विशेष पुण्यदायक बताया गया है। मान्यता है कि इस समय शिवजी अपने भक्तों की प्रार्थना जल्दी स्वीकार करते हैं.

इस विधि से करें शनि प्रदोष व्रत की पूजा

शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और मंदिर को स्वच्छ करें. इसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने के बाद शिव मंदिर जाएं और वहां शिवालिंग का ​जलाभिषेक करें. दिन भर व्रत रखें और भोलेनाथ का ध्यान रखें फिर प्रदोष काल में स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिवजी की पूजा आरंभ करें. शिवजी को बेलपत्र, अक्षत (चावल), दीपक, धूप, गंगाजल और फल अर्पित करें. ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ और बिना कटे हुए हों. शिवजी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं और प्रदोष व्रत कथा पढ़ें. इसके बाद शिवजी की आरती करें और शिव मंत्र ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें. भगवान शिव की पूजा करने के बाद शनिदेव के मंदिर में जाएं और वहां शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं. कहते हैं कि इससे शनि दोष का प्रभाव कम होता है और भोलेनाथ व शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

