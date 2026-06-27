Shani Pradosh Vrat 2026: आज इस शुभ मुहूर्त में करें शनि प्रदोष व्रत की पूजा, भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से दूर होंगे कष्ट, मिलेगी शनि दोष से मुक्ति

Shani Pradosh Vrat 2026: प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और जब यह व्रत शनिवार के दिन आता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं. इस दिन भगवान शिव के साथ भगवान शनिदेव का भी पूजन किया जाता है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/shani-pradosh-vrat-2026-today-note-the-shubh-muhurat-of-puja-mantra-and-importance-of-this-day-8458800/ Copy

Shani Pradosh Vrat 2026

आज रखा जाएगा शनि प्रदोष व्रत

शनि प्रदोष व्रत के दिन होती है शिवजी और शनिदेव की पूजा

जीवन आ रही परेशानियों से राहत दिलाता है शनि प्रदोष व्रत

कुंडली में मौजूद शनि दोष का प्रभाव कम करता है ये व्रत

Shani Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है और कहते हैं कि इस दिन यदि पूरी श्रद्धा भावना से भोलेनाथ की उपासना की जाए तो जीवन में आ रहे सभी कष्टों व समस्याओं से छुटकारा मिलता है. यदि कोई व्यक्ति शनि दोष से पीड़ित है तो उसे शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और शनिदेव का पूजन करना चाहिए. शिव जी और ​शनिदेव का मित्र कहा गया है, ऐसे में शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है और भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानी 27 जून 2026 को शनि प्रदोष व्रत रखा जा रहा है. आइए जानते हैं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व.

शनि प्रदोष व्रत 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 27 जून 2026 को सुबह 10 बजकर 22 मिनट पर शुरू होगी और 28 जून को रात 12 बजकर 43 मिनट पर समाप्त होगी. प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है और प्रदोष काल को ध्यान में रखते हुए यह व्रत आज यानी 27 जून 2026 को रखा जाएगा. आज शनिवार का दिन है इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत नाम दिया गया है. पंचांग के अनुसार आज पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7 बजकर 4 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 6 मिनट तक रहेगा.

शनि प्रदोष व्रत का महत्व

कहते हैं कि प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और उस में यदि उनके कुछ मांगा जाए तो वह अपने भक्तों को निराश नहीं करते. इसलिए प्रदोष व्रत की पूजा की विशेष महत्व माना गया है. जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ जाए तो इसका महत्व दोगुना बढ़ जाता है. क्योंकि इस दिन व्रत रखने व पूजा करने से जातकों को शनि दोष से भी राहत मिलती है. शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का विधि-विधान से जलाभिषेक व रुद्राभिषेक करना चाहिए. इससे शनि दोष, शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या का प्रभाव कम होता है. साथ ही जीवन में आ रही सभी बाधाएं और कष्ट मिट जाते हैं. यह व्रत जातकों को रोग, दोष, कष्ट व मुश्किलों से राहत दिलाता है.

शनि प्रदोष व्रत के दिन करें इन मंत्रों का जाप

ॐ नमः शिवाय

ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः सोमाय नमः

ऊँ ऐं ह्रीं शिव-गौरीमय-ह्रीं ऐं ऊँ

ऊँ नमो धनदाय स्वाहा

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.