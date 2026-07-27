Shani Vaktri 2026: 138 दिनों तक शनि चलेंगे उल्टी चाल, प्रकोप और कष्टों से बचने के लिए करें यह अचूक उपाय

Shani Vaktri 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्यायधीश और कर्मफलदाता का दर्जा प्राप्त है. शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं. ऐसे में जब भी शनि की चाल में बदलाव होता है, तो इसका असर सभी 12 राशियों के साथ-साथ देश और दुनिया पर भी देखने को मिलता है. शनि देव वक्री हो चुके हैं और अगले 138 दिनों तक वक्री अवस्था (उल्टी चाल) में ही रहेंगे.
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, जब शनि वक्री होते हैं, तो उनका प्रभाव अधिक तीव्र और सख्त हो जाता है. जिन जातकों पर शनि की साढ़ेसाती, ढैया या महादशा चल रही है, उन्हें इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. हालांकि, वक्री शनि से डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सही नियम और ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर उनके दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
शनि के वक्री होने से कई लोगों के बनते काम बिगड़ने लगते हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है और सेहत तथा आर्थिक मामलों में रुकावटें आने लगती हैं. विशेष रूप से जिन राशियों पर शनि की ढैया या साढ़ेसाती का प्रभाव है, उनके लिए ये 138 दिन धैर्य और संयम रखने के हैं. इस दौरान कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें.
यदि आप वक्री शनि के नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहते हैं, तो शास्त्रों में इसका सबसे सरल और प्रामाणिक उपाय शनि चालीसा का नियमित पाठ बताया गया है. प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, शनि देव की वक्र दृष्टि या साढ़ेसाती के कष्टों को कम करने के लिए भक्तिभाव से शनि चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है. यह पाठ न केवल शनि के दुष्प्रभावों को दूर करता है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता भी देता है.
हनुमान जी की पूजा और सुंदरकांड का पाठ
शनिदेव ने स्वयं हनुमान जी को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों को कभी कष्ट नहीं देंगे. वक्री शनि के प्रभाव से बचने के लिए शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. इससे शनि से जुड़े सभी दोष तुरंत शांत होते हैं.
छाया दान
शनिवार की सुबह एक कांसे या लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें अपना चेहरा (छाया) देखें. इसके बाद उस तेल को किसी जरूरतमंद को दान कर दें या शनि मंदिर में रख आएं. इसे ‘छाया दान’ कहते हैं, जो गंभीर बीमारियों और कष्टों से राहत दिलाता है.
पीपल वृक्ष की सेवा और दीपदान
शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. इसके साथ ही पीपल की सात बार परिक्रमा करें और जल अर्पित करें. माना जाता है कि पीपल में सभी देवी-देवताओं के साथ शनिदेव का भी वास होता है.
शनि मंत्रों का जाप
शनिवार के दिन संध्याकाल में रुद्राक्ष की माला से शनि के बीज मंत्र ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः या वैदिक मंत्र ॐ शं शनैश्चराय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें.
सफाई कर्मचारियों और असहायों की मदद
शनिदेव गरीबों, मजदूरों और सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इन 138 दिनों में किसी असहाय या गरीब व्यक्ति को काले जूते, छाता, काले तिल या उड़द की दाल का दान करें. किसी भी कमजोर व्यक्ति का अपमान करने से बचें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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