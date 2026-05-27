Shani Shukra Navpancham Yog 2026: जून के अंत में लगेगा किस्मत का जैकपॉट, शनि-शुक्र की जुगलबंदी से मचेगा धमाल!

Shani Shukra Navpancham Yog 2026: आगामी 25 जून 2026 से अंतरिक्ष में शनि और शुक्र के संयोग से दुर्लभ 'नवपंचम राजयोग' बनने जा रहा है. जानिए वृषभ, मिथुन और कन्या सहित किन राशियों की पलटने वाली है किस्मत और किसे मिलेगा बंपर धन लाभ.

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Navpancham Rajyog 2026

Shani Shukra Navpancham Yog 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राशि परिवर्तन और उनका आपस में संबंध बनाना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. जून का महीना खत्म होते-होते ब्रह्मांड में एक ऐसी बड़ी हलचल होने जा रही है, जो कुछ राशियों के जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य का सैलाब लेकर आएगी. आगामी 25 जून 2026 को ज्योतिष शास्त्र के दो सबसे प्रभावी मित्र ग्रह कर्मदाता शनि और सुख-वैभव के कारक शुक्र, आपस में मिलकर एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली ‘नवपंचम राजयोग’ का निर्माण करने जा रहे हैं.

जब ये दोनों ग्रह कुंडली में एक-दूसरे से पांचवें और नौवें भाव त्रिकोण संबंध में गोचर करते हैं, तो सोई हुई किस्मत भी जाग उठती है. ज्योतिषविदों के अनुसार, इस राजयोग का सबसे शानदार और सकारात्मक असर 3 विशेष राशियों पर पड़ने जा रहा है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां

इन 3 राशियों के शुरू होने जा रहे हैं सुनहरे दिन

वृषभ राशि (Taurus): भौतिक सुख-साधनों में होगी जबरदस्त वृद्धि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह राजयोग किसी वरदान की तरह आ रहा है. चूंकि शुक्र देव आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए शनि के साथ उनका यह संबंध आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

करियर में लाभ: नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर माहौल शानदार रहेगा. आपकी मेहनत को सीनियर्स की सराहना मिलेगी.

व्यापार और धन: व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. भौतिक सुखों, लग्जरी और सुख-साधनों में बढ़ोतरी होगी.

मिथुन राशि (Gemini): बैंक बैलेंस में आएगा तगड़ा उछाल

मिथुन राशि के जातकों के लिए 25 जून के बाद का समय पैसों के मामले में बंपर साबित होने वाला है. शनि-शुक्र की यह जुगलबंदी आपकी आमदनी के नए स्रोत खोलेगी.

प्रमोशन के योग: जो लोग लंबे समय से इंक्रीमेंट या पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है।

आर्थिक पक्ष: पुराना कर्ज चुकाने में आप सफल रहेंगे और विदेश से जुड़े व्यापार में मुनाफा दोगुना होने के संकेत हैं.

कन्या राशि (Virgo): अचानक मिलेगा गुप्त धन, तंगी होगी दूर

कन्या राशि वालों के लिए यह नवपंचम राजयोग लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक संकटों का अंत करने आ रहा है.

अचानक धन लाभ: आपको किसी ऐसी जगह से धन लाभ हो सकता है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी. अटका हुआ पैसा भी वापस मिलेगा.

निवेश से मुनाफा: शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में लॉन्ग-टर्म के लिए निवेश करना इस अवधि में बड़ा रिटर्न दे सकता है.

महाउपाय: इस राजयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और शनिवार के दिन शनि देव के सामने दीपक जलाएं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.