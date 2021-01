Saturday: Never Buy These Things – ज्योतिष शास्त्र में शनिवार का दिन शनिदेव (Shanidev) का होता है. इस दिन शनिदेव का खास तरह से पूजा करने पर व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते है. वहीं जिन लोगों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही होती है वह भी खत्म हो जाती है. माना जाता है कि शनिदोष से मुक्ति के लिए मूल नक्षत्रयुक्त शनिवार से आरंभ करके सात शनिवार तक शनिदेव की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखना चाहिए. ऐसे में शनिवार के दिन कुछ चीजों की खरीददारी नहीं करनी चाहिए- Also Read - What Is Nishan Sahib? क्या 'निशान साहिब' के बारे में आपको मालूम हैं ये अहम बातें?

तिल- शनिवार (Shanivar Upay) के दिन काले दिन का दान किया जाता है. लेकिन शनिवार के दिन काला तिल नहीं खरीदना चाहिए. माना जाता है कि शनिवार के दिन तिल खरदीने से कार्यों में विघ्न आने लगते हैं.

सरसों का तेल- शनिवार के दिन भूलकर भी सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए. इस दिन अन्य किसी तेल की भी खरीदी नहीं करनी चाहिए. माना जाता है कि शनिवार को तेल खरीदने से रोग बढ़ने लगते हैं.

लोहा- शनिवार के दिन लोहे का बना सामान नहीं खरीदना चाहिए. माना जाता है कि शनिवार दिन लोहा खरीदने से जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

नमक- शनिवार के दिन नमक खरीदने से आर्थिक स्थिति कमजोर होती है. व्यक्ति पर कर्ज बढ़ने लगता है, इसके साथ ही शरीर में रोग भी लगने लगते हैं.