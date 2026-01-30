By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Shaniwar Upay: सोई किस्मत जगा सकता है शमी का पौधा! बस शनिवार के दिन इस पर बांध दें ये 1 चीज, शनिदेव कर देंगे मालामाल
Vastu Tips For Shami Plant: वास्तु शास्त्र में शमी के पौधे को बहुत ही शुभ माना गया है और तुलसी की तरह ही इसका पूजन करने से घर में सुख-समृद्धि आती है.
Vastu Tips For Shami Plant: वास्तु शास्त्र में कई ऐसे पौधों के बारे में बताया गया है जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं और इन पौधों को घर में लगाने से सुख-समृद्धि आती है. जिस तरह वास्तु शास्त्र और हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है, उसी प्रकार शमी का पौधा भी बहुत खास होता है. विशेष तौर पर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शमी के पौधे की पूजा महत्वपूर्ण मानी गई हैं. शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शमी के पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी के पौधा तभी शुभ फल देता है जब यह सही दिशा में लगा हो और सही तरह इसका पूजन किया जाएगा. शमी की पूजा शनिवार के दिन की जाती है, ऐसे में यदि इस पौधे में एक विशेष चीज बांध दी जाए तो शनिदेव प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं.
शमी का पौधा रखने की सही दिशा
वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी का पौधा कभी घर के भीतर नहीं रखना चाहिए. इस पौधे के हमेशा घर के बाहर यानि मुख्य द्वार के पास रखा जाता है. ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर ऐसे रखें कि जब आप घर से बाहर निकलें तो शमी का पौधा आपके दाएं ओर पड़े. यदि मुख्य द्वार पर पौधा रखने की जगह नहीं है तो शमी का पौध घर की छत पर भी रखा जा सकता है और इसे छत पर उत्तर-पूर्व दिशा में रखें.
Mahashivratri 2026: शादी में आ रही है रुकावट तो महाशिवरात्रि के दिन कर लें ये उपाय, होगी चट मंगनी और पट ब्याह
शनिवार को शमी में बांधें ये एक चीज
वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी के पौधे की पूजा करने के लिए सबसे शुभ दिन शनिवार होता है और यह दिन शनिदेव को समर्पित है. शनिवार की शाम को शमी के पौधे में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए. इसके अलावा इस दिन यदि शमी के पौधे की टहनी में लाल रंग का कलावा बांध दिया जाए तो बेहद ही शुभ होता है. ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है. शमी के पौधे में कलावा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत होती है और जिंदगी से नकारात्मक खत्म होती है. वैसे तुलसी की तरह ही शमी के पौधे का भी रोज पूजन करना चाहिए. इस पौधे में रोजाना शाम को दीपक जलाने से घर में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और शनिदेव की कृपा बनी रहती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
