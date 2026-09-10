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Shardiya Navratri 2026: कब से शुरू होंगे शारदीय नवरात्र? जानें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और अष्टमी-नवमी की तारीख

Shardiya Navratri 2026 की शुरुआत 11 अक्टूबर से होगी. जानें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, दुर्गा अष्टमी और महानवमी की तारीख और 20 अक्टूबर को दशहरा कब मनाया जाएगा.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: September 10, 2026, 6:18 PM IST
Shardiya Navratri 2026
Shardiya Navratri 2026
  • 11 अक्टूबर से शुरू होंगे शारदीय नवरात्र.
  • कलश स्थापना के लिए सुबह का शुभ मुहूर्त.
  • 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी महाअष्टमी.
  • इसी दिन होगी महानवमी, 20 अक्टूबर को दशहरा.

Shardiya Navratri 2026: हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है. मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना का यह पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है. साल 2026 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अक्टूबर महीने में होगी. इस बार नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही कलश स्थापना की जाएगी और नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा होगी. खास बात यह है कि इस साल अष्टमी और नवमी की तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं.

11 अक्टूबर से शुरू होंगे शारदीय नवरात्र

पंचांग के अनुसार, साल 2026 में शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर, रविवार से शुरू होंगे. इसी दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और कलश स्थापना के साथ नवरात्रि पूजा का शुभारंभ होगा. नवरात्रि का समापन 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ होगा.

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नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है. इसके बाद क्रमशः मां ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है.

कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त

नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना यानी घटस्थापना का विशेष महत्व होता है. दिल्ली के पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 बजे से 10:12 बजे तक रहेगा. इस दौरान प्रतिपदा तिथि विद्यमान रहेगी. वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक रहेगा.

हालांकि कलश स्थापना के लिए केवल कोई भी समय चुनना उचित नहीं माना जाता. शास्त्रीय गणना में प्रतिपदा तिथि के साथ दिन के शुरुआती हिस्से को महत्व दिया जाता है. इस साल 11 अक्टूबर की सुबह चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग भी प्रभावी रहेंगे. इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार मुहूर्त देखना अधिक उचित रहेगा. अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और स्थानीय गणना के कारण मुहूर्त में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है.

कब है दुर्गा अष्टमी?

2026 में दुर्गा अष्टमी 19 अक्टूबर, सोमवार को मनाई जाएगी. पंचांग गणना के अनुसार अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर की सुबह 8:27 बजे शुरू होकर 19 अक्टूबर की सुबह 10:51 बजे तक रहेगी. इसलिए उदयातिथि और पूजा की परंपरा के अनुसार 19 अक्टूबर को महाअष्टमी का पूजन किया जाएगा.इस दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाती है. कन्या पूजन और विशेष दुर्गा आराधना भी इसी दिन कई घरों में की जाती है.

एक ही दिन होगी अष्टमी और नवमी

इस साल की सबसे खास बात यह है कि महाअष्टमी और महानवमी दोनों 19 अक्टूबर को ही पड़ेंगी. नवमी तिथि 19 अक्टूबर की सुबह 10:51 बजे शुरू होगी और 20 अक्टूबर की दोपहर 12:50 बजे तक रहेगी. इसी वजह से 19 अक्टूबर को ही महाअष्टमी और महानवमी दोनों के धार्मिक अनुष्ठान होंगे. 20 अक्टूबर को नवमी तिथि के दौरान नवरात्रि पारण और दुर्गा विसर्जन की परंपरा निभाई जाएगी. इसी दिन विजयादशमी यानी दशहरा भी मनाया जाएगा.

इस तरह 2026 में शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ समाप्त होंगे. नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की विधिवत पूजा, व्रत और साधना करने वाले भक्तों के लिए तिथियों के साथ स्थानीय पंचांग के अनुसार पूजा मुहूर्त देखना जरूरी रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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