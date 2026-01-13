By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Shattila Ekadashi 2026 Vrat Katha: षटतिला एकादशी के दिन जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, नहीं तो अधूरी मानी जाएगी पूजा
Shattila Ekadashi Vrat Katha: षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और कहते हैं कि एकादशी का व्रत जातक को सभी पापों से मुक्ति दिलाता है.
Shattila Ekadashi 2026 Vrat Katha: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और प्रत्येक माह दो एकादशी तिथियां आती हैं. माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है और इस साल षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026, बुधवार को रखा जाएगा. सबसे खास बात है कि षटतिला एकादशी के दिन ही मकर संक्रांति भी मनाई जाएगी और ऐसे में स्नान व दान का महत्व बढ़ जाता है. कहते हैं कि षटतिला एकादशी का व्रत करने वाले जातक को अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है. एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ना व सुनना अनिवार्य माना गया है. मान्यता है कि व्रत कथा के बिना एकदशी का व्रत अधूरा होता है. यहां पढ़ें षटतिला एकादशी की व्रत कथा.
षटतिला एकादशी व्रत कथा
पौराणिक कहानी के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी जो कि भगवान विष्णु की परम भक्त थी और विष्णु जी के सभी व्रतों को नियमानुसार किया करती थी. एक बार ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु की अराधना करते हुए एक महीने तक उपवास रखा. जिसकी वजह से उसका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन तन शुद्ध हो गया. अपने भक्त की भक्ति देखकर भगवान ने सोचा कि तन शुद्धि से इसे बैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका मन तृप्त नहीं होगा. क्योंकि व्रत के दौरान उसने कोई दान नहीं किया और बिना दान किए व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता. इस वजह से उसे विष्णुलोक में तृप्ति नहीं मिलेगी. तब भगवान स्वयं उस ब्राह्मणी से दान लेने के लिए उसके घर पहुंच गए.
जब भगवान विष्णु ब्राह्मणी के घर भिक्षा लेने गए, तो उसने दान में उन्हें मिट्टी का एक पिंड दे दिया. जिसे लेकर श्रीहरि वहां से चले आए. कुछ समय बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया और वह विष्णुलोक पहुंच गई. उसे वहां पर रहने के लिए एक कुटिया मिली, जिसमें एक आम के पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं था. उसने पूछा कि इतने व्रत करने का क्या लाभ, जो बैकुंठ में आकर भी खाली कुटिया और आम का पेड़ मिला? तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं दिया और यह उसी का परिणाम है. यह सुनकर उसे पश्चाताप होने लगा, उसने प्रभु से इसका उपाय पूछा.
तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी से कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आएं, तो तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछना. जब तक वे पूरी विधिा न बता दें, तब तक तुम कुटिया का द्वार मत खोलना. भगवान विष्णु के बताए अनुसार उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया. देव कन्याओं से विधि जानने के बाद ब्राह्मणी ने भी षटतिला एकादशी का व्रत किया. उस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं, धन-धान्य आदि से भर गई और वह बुढ़िया भी रुपवती हो गई. भगवान विष्णु ने नारद जी को षटतिला एकादशी व्रत की महिमा इस प्रकार सुनाई. षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.