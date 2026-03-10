Hindi Faith Hindi

Sheetala Ashtami 2026 Kab Hai Why Is Stale Food Offered To Mata Sheetala Know The Reason

Sheetala Ashtami 2026: माता शीतला को क्यों लगाया जाता है बासी भोजन का भोग? वजह ऐसी जो कर देगी हैरान

Sheetala Ashtami 2026: चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी कहते हैं और इस दिन मां शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है.

Sheetala Ashtami 2026 Date

Sheetala Ashtami 2026: हिंदू धर्म में भगवान को हमेशा शुद्ध व ताजा भोग लगाया जाता है लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शीतला अष्टमी के दिन मां शीतला को ताजा नहीं बल्कि बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, तभी मां शीतला का आशीर्वाद मिलता है. बासी भोजन का भोग लगाने की वजह से ही इसे बासोड़ा भी कहा जाता है. बता दें कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी कहते हैं और इस दिन शीतला अष्टमी 11 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. कहते हैं कि मां शीतला का पूजन करने से परिवार को चेचक, खसरा व आंखों से जुड़ी बीमारियों से छुटकारा मिलता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस दिन माता रानी को बासी भोजन का भोग क्यों लगाते हैं?

शीतला माता को क्यों लगतों हैं बासी खाने का भोग?

पौराणिक कथा के अनुसार, एक दिन माता शीतला ने सोचा कि धरती पर चल कर देखें कि उनकी पूजा कौन-कौन करता है. माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके राजस्थान के डूंगरी गांव में गई. माता जब गांव में जा रही थी कि तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया. जिससे माता के पूरे शरीर पर छाले हो गए और शरीर में जलन होने लगी. माता ने दर्द में कराहते हुए गांव में सभी से सहायता मांगी लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की.

तभी गांव में कुम्हार परिवार की एक महिला ने एक बुढ़िया को दर्द से कराहते हुए देखा तो उसने माता को बुलाकर घर पर बैठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला. ठंडे जल के प्रभाव से माता को उन छालों की पीड़ा में राहत महसूस हुई. इसके बाद कुम्हारिन महिला ने माता से कहा कि मेरे पास केवल रात के दही और राबड़ी रखी हुई हैं आप इनको खाएं. रात के रखे दही और राबड़ी खाकर माता को शरीर में बहुत ठंडक मिली. इसके बाद कुम्हारिन ने माता से कहा कि आपके बाल बिखरे है लाइए मैं इनको गूथ देती हूं.

जैसे ही वह महिला माता शीतला की चोटी बनाने लगी तो उसे बालों के नीचे छुपी हुई तीसरी आंख दिखी. जसे देखकर कुम्हारिन डर गई. तभी माता ने कहा बेटी डरो मत मैं शीतला माता हूं और धरती पर ये देखने आई थी कि मेरी पूजा कौन करता है. माता शीतला अपने मूल रूप में प्रकट हो गई. कुम्हारिन शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई. उस कुम्हारिन ने माता से कहा माता मैं तो बहुत गरीब हूं. आपको कहां बैठाऊ. मेरे पास तो आसन भी नहीं है. माता मुस्कुराते कुम्हारिन के गधे पर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारिन के घर से सफाई करके कूड़ा डलिया में डाल कर बाहर फेंक दिया जिससे कुम्हारिक की गरीबी भी घर से बाहर चली गई.

कुम्हारिन के निस्वार्थ श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर माता ने उससे वर मांगने को कहा. कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा माता आप वर देना चाहती है तो आप हमारे डूंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजा करें और व्रत रखे तथा आपको ठंडा व्यंजन का भोग लगाएं उसकी गरीबी भी ऐसे ही दूर करें. पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें. माता शीतला ने कहा बेटी ऐसा ही होगा और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार को ही होगा. कहा जाता है कि इसलिए ही माता शीतला को ठंडा बासी भोजन और शीतल जल प्रिय है.

