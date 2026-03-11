By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Sheetala Ashtami 2026: आज शीतला अष्टमी के दिन इस शुभ मुहूर्त में करें शीतला माता का पूजन, जानें पूजा की सही विधि
Sheetala Ashtami 2026: पंचांग के अनुसार आज यानि 11 मार्च 2026 को शीतला अष्टमी मनाई जा रही है और इस दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है.
Sheetala Ashtami 2026: हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का खास महत्व माना गया है. कहते हैं कि शीतला माता का पूजन करने से घर-परिवार को रोगों से मुक्ति मिलती है और चेचक जैसी बीमारियां भी दूर होती है. बता दें कि होली के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन माता शीतला का बासी भोजन का भोग लगाते हैं. इसलिए इसे बासोड़ा भी कहा जाता है और पूजन विशेष तौर पर राजस्थान, हरियाणा, ब्रज क्षेत्र और उत्तर भारत के कई इलाकों में मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार आज यानि 11 मार्च को शीतला अष्टमी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?
शीतला अष्टमी 2026 शुभ मुहूर्त
वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 11 मार्च को सुबह 1 बजकर 54 मिनट पर शुरू होगी और 12 मार्च को सुबह 4 बजकर 19 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में शीतला अष्टमी आज यानि 11 मार्च को मनाई जाएगी. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 36 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. लेकिन ध्यान रखें कि शीतला माता का पूजन सुबह के समय करना ही शुभ माना जाता है.
शीतला अष्टमी पूजा की सही विधि
शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है. इसलिए भोग की तैयारी एक दिन पहले रात के समय ही कर ली जाती है. माता शीतला को दही, मीठे चावल औेर पुआ का भोग लगता है. इस भोग को रात को ही बनाकर रख लिया जाता है और इस बासी भोजन का भोग माता शीतला को लगाया जाता है. पूजा की थाली में रोली, हल्दी, मोली, मेहंदी और सिक्का रखा जाता है. साथ में एक लोटा जल लें. फिर शीतला माता को जल चढ़ाएं और भोग लगाएं.
ध्यान रखें कि शीतला माता की पूजा ठंडी होती है यानि इस पूजा में दीपक या धूपबत्ती का उपयोग नहीं किया जाता. मंदिर से लौटते समय लोटे में थोड़ा सा जल जरूर बचा लें और जल को घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ डालें. इसके बाद मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं. फिर घर के सभी सदस्यों को हल्दी का तिलक लगाएं और कहे कि हे माता, मान लेना और शीली-ठंडी रहना.
शीतला माता के मंत्र
- मूल मंत्र: ॐ ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः॥
- स्तोत्र मंत्र: वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बराम्। मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालंकृतमस्तकाम्॥
- प्रार्थना मंत्र: शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता। शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः॥
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.