Sheetla Ashtami 2026: शीतला अष्टमी का ग्रह-नक्षत्रों से क्या है संबंध? जानिए शीतला माता की पूजा में चंद्र और राहु-केतु का क्या है महत्व

शीतला अष्टमी को केवल बसौड़ा और ठंडे भोजन की परंपरा से जोड़कर देखना अधूरा नजरिया हो सकता है. ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को ग्रह-नक्षत्रों के संतुलन और ऋतु परिवर्तन से जुड़ा विशेष पर्व माना गया है. अग्नि और चंद्र ऊर्जा के संतुलन का यह दिन धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है.

basoda 2026: होली के ठीक बाद आने वाली शीतला अष्टमी को आमतौर पर बसौड़ा और ठंडे भोजन की परंपरा से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन का संबंध केवल रोगों से रक्षा ही नहीं बल्कि ग्रह-नक्षत्रों से भी माना जाता है? धर्म ग्रंथों में वर्णित शीतला माता को रोगनाशिनी और संतुलन की देवी कहा गया है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ये तिथि वातावरण, अग्नि तत्व और चंद्रमा की स्थिति से गहराई से जुड़ी मानी जाती है.

होली की अग्नि से शीत ऊर्जा तक

शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है. होलिका दहन में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, जबकि शीतला पूजा में अग्नि को विश्राम दिया जाता है. ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि यह अग्नि और शीत ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है. ऋतु परिवर्तन के इस समय शरीर में पित्त तत्व बढ़ता है, इसलिए ठंडा भोजन ग्रहण करना ग्रहों की उग्र ऊर्जा को शांत करने का संकेत माना जाता है.

चंद्रमा, अष्टमी और मानसिक संतुलन

ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और शरीर का कारक बताया गया है. अष्टमी तिथि पर चंद्रमा की स्थिति विशेष महत्व रखती है. मान्यता है कि इस दिन चूल्हा न जलाना चंद्र ऊर्जा को संतुलित रखने का प्रतीक है, ताकि अग्नि तत्व अधिक सक्रिय न हो और मानसिक अस्थिरता से बचाव हो सके.

राहु-केतु और संक्रमण काल की मान्यता

कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार होली के बाद का समय संक्रमण काल माना जाता है. इस दौरान राहु-केतु का प्रभाव अधिक सक्रिय माना जाता है इसलिए शीतला पूजा को नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा और ग्रह दोष शांति से भी जोड़कर देखा जाता है.

शनि से जुड़ा प्रतीकात्मक संबंध

शीतला माता की सवारी गधा बताई गई है, जो धैर्य और कर्म का प्रतीक है. ज्योतिष में यह संकेत शनि से जोड़ा जाता है, जो रोग और कर्मफल का ग्रह माना जाता है. इसी कारण कई स्थानों पर इस दिन शनि शांति के उपाय भी किए जाते हैं.

परंपरा में छुपा ग्रह संतुलन का संदेश

घर की साफ-सफाई, जल छिड़काव और बासी भोजन का सेवन केवल रिवाज नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से प्रकृति और ग्रहों की उग्र ऊर्जा को शांत करने का संकेत माना जाता है. इस तरह शीतला अष्टमी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि ऋतु परिवर्तन और ग्रह संतुलन का सांस्कृतिक संदेश भी देती है.

