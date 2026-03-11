Hindi Faith Hindi

Sheetla Stotra Benefits Puja Vidhi Sheetla Mata

Sheetla ashtami 2026: आज जरूर करें शीतला स्तोत्र का पाठ, इसे पढ़ने से मिटते हैं रोग, भय और अशांति

Sheetla ashtami 2026: विशेष रूप से शीतला अष्टमी के दिन इस स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है. इस दिन कई जगहों पर लोग एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन माता को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं.

Sheetla ashtami 2026: भारतीय सनातन परंपरा में कई ऐसे स्तोत्र और मंत्र बताए गए हैं जिनका पाठ केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों से भी रक्षा करता है. ऐसा ही एक दिव्य पाठ है शीतला स्तोत्र. मान्यता है कि इस स्तोत्र का श्रद्धा से पाठ करने पर रोग, भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है तथा घर-परिवार में शांति और स्वास्थ्य बना रहता है.

धार्मिक ग्रंथों में मां शीतला को रोगों की अधिष्ठात्री देवी माना गया है. खासतौर पर प्राचीन समय में चेचक और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए लोग शीतला माता की पूजा करते थे.कहा जाता है कि जिस घर में माता शीतला की पूजा और स्तोत्र का पाठ होता है, वहां रोगों का प्रकोप कम हो जाता है और वातावरण शुद्ध बना रहता है.

शीतला स्तोत्र का धार्मिक महत्व

शास्त्रों के अनुसार शीतला माता को शीतलता, स्वास्थ्य और रोगनाश की देवी माना जाता है. उनका वाहन गधा और हाथ में झाड़ू, नीम की पत्तियां और जल से भरा कलश होता है. इन प्रतीकों का गहरा अर्थ बताया गया है झाड़ू नकारात्मकता को दूर करने का संकेत है, जबकि नीम औषधीय शक्ति और रोगनाश का प्रतीक माना जाता है.

शीतला स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है. मान्यता है कि ये स्तोत्र रोगों से रक्षा करता है और परिवार को संकटों से बचाता है. कई जगहों पर यह भी माना जाता है कि बच्चों के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए इस स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायी होता है.

शीतला स्तोत्र पाठ की सरल विधि

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला स्तोत्र का पाठ सुबह स्नान के बाद करना शुभ माना जाता है. पूजा के समय माता शीतला की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर नीम की पत्तियां और ठंडा प्रसाद अर्पित किया जाता है. इसके बाद श्रद्धा और शांत मन से स्तोत्र का पाठ किया जाता है.

श्री शीतला स्तोत्र

ॐअस्य श्रीशीतलास्तोत्रस्य महादेव ऋषिः

अनुष्टुप् छन्दः । शीतला देवता ।

लक्ष्मीर्बीजम् । भवानी शक्तिः ।

सर्वविस्फोटकनिवृत्यर्थे जपे विनियोगः ॥

वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बराम् ।

मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकाम् ॥ १॥

वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहाम्।

यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत् ॥ २॥

शीतले शीतले चेति यो ब्रूयद्दाहपीडितः ।

विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति ॥ ३॥

यस्त्वामुदकमध्ये तु ध्यात्वा सम्पूजयेन्नरः ।

विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते ॥ ४॥

शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च ।

प्रणष्टचक्षुषः पुंसस्त्वामाहुर्जीवनौषधम् ॥ ५॥

शीतले तनुजान् रोगान् नृणां हरसि दुस्त्यजान् ।

विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकाऽमृतवर्षिणी ॥ ६॥

गलगण्डग्रहा रोगा ये चान्ये दारुणा नृणाम् ।

त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति सङ्क्षयम् ॥ ७॥

न मन्त्रो नौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते ।

त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवताम् ॥ ८॥

मृणालतन्तुसदृशीं नाभिहृन्मध्यसंस्थिताम् ।

यस्त्वां सञ्चिन्तयेद्देवि तस्य मृत्युर्न जायते ॥ ९॥

अष्टकं शीतलादेव्या यो नरः प्रपठेत्सदा ।

विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते ॥ १०॥

श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभाक्तिसमन्वितैः ।

उपसर्गविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत् ॥ ११॥

शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता ।

शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः ॥ १२॥

रासभो गर्दभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः ।

शीतलावाहनश्चैव दूर्वाकन्दनिकृन्तनः ॥ १३॥

एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् ।

तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुग् न जायते ॥ १४॥

शीतलाष्टकमेवेदं न देयं यस्यकस्यचित् ।

दातव्यं च सदा तस्मै श्रद्धाभक्तियुताय वै ॥ १५॥

॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे शीतलाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

इस स्तोत्र में माता शीतला के स्वरूप का वर्णन किया गया है और उनसे रोग, भय और दुखों को दूर करने की प्रार्थना की गई है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.