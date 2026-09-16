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शेखर सुमन बोले- ज्योतिषी को इतना खूबसूरत दिखने की क्या जरूरत? एस्ट्रोलॉजर ने दिया ऐसा आध्यात्मिक जवाब, हो गई बोलती बंद!

Shekhar Tonight Show: शेखर सुमन ने जय मदान से पूछा कि ज्योतिषी को इतना खूबसूरत दिखने की क्या जरूरत है? जानिए एस्ट्रोलॉजर ने शरीर और खूबसूरती को लेकर क्या आध्यात्मिक जवाब दिया.

Edited By: Neha Awasthi
Published: September 16, 2026, 1:32 PM IST
ASTROLOGY
शेखर टुनाइट में छिड़ा खूबसूरती का सवाल
  • शेखर सुमन ने पूछा ज्योतिषी को खूबसूरत दिखने की जरूरत क्यों?
  • जय मदान ने दिया आध्यात्मिक जवाब
  • शरीर को बताया ईश्वर का पहला तोहफा
  • मन और शरीर की देखभाल पर दिया संदेश

Shekhar Tonight Show: एक्टर और होस्ट शेखर सुमन के शो ‘शेखर टुनाइट’ में इस बार ज्योतिष, अध्यात्म और खूबसूरती को लेकर एक दिलचस्प बातचीत देखने को मिली. शो में एस्ट्रोलॉजर और न्यूमेरोलॉजिस्ट डॉ. जय मदान बतौर गेस्ट पहुंची थीं. बातचीत के दौरान शेखर सुमन ने उनके पेशे को देखते हुए एक ऐसा सवाल कर दिया, जिसका जवाब सुनकर बातचीत का पूरा रुख ही बदल गया. इस बातचीत का क्लिप सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है.

‘आपको इतनी खूबसूरती की जरूरत क्यों है?’

शेखर सुमन ने जय मदान से सवाल किया कि जिस प्रोफेशन में वह हैं, उसमें आखिर इतनी खूबसूरती की जरूरत क्यों है? सवाल सीधे तौर पर उनकी पर्सनैलिटी और प्रोफेशन के बीच संबंध को लेकर था. आमतौर पर ऐसे सवाल का जवाब शायद फैशन, पर्सनैलिटी या कैमरे के सामने दिखने की जरूरत से जोड़कर दिया जा सकता है, लेकिन जय मदान ने इसे बिल्कुल अलग नजरिए से समझाया. उन्होंने खूबसूरती को सिर्फ बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शरीर की देखभाल और उसके प्रति जिम्मेदारी से जोड़ दिया.

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‘शरीर ईश्वर का पहला तोहफा है’

जय मदान ने अपनी बात समझाने के लिए गिफ्ट का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपको कोई कीमती तोहफा दे और कुछ समय बाद देखे कि आपने उसकी बिल्कुल देखभाल नहीं की, तो उसे दुख होगा. इसी उदाहरण के जरिए उन्होंने कहा कि इंसान का शरीर भी ईश्वर की ओर से मिला पहला तोहफा है.

उनके मुताबिक, अगर इंसान अपने शरीर की परवाह नहीं करता और उसे उपेक्षित छोड़ देता है, तो यह उस तोहफे का सम्मान नहीं है. उनका संदेश यह था कि अपने शरीर को संभालना केवल सुंदर दिखने की कोशिश नहीं, बल्कि खुद के प्रति जिम्मेदारी भी है.

सिर्फ शरीर नहीं, मन का भी रखें ख्याल

जय मदान ने अपनी बात को केवल फिजिकल अपीयरेंस तक नहीं रोका. उन्होंने मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी खुद की देखभाल को जरूरी बताया.

उन्होंने इस सोच को मंदिर से जोड़ते हुए कहा कि मंदिर केवल बाहर नहीं, इंसान के भीतर भी है. इसलिए व्यक्ति को अपने शरीर के साथ-साथ अपने मन और भावनाओं की भी देखभाल करनी चाहिए. यानी उनके जवाब का सार यह था कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे या कपड़ों से तय नहीं होती. अपने शरीर, मन और भावनाओं को सम्मान देना भी आत्म-सम्मान का हिस्सा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जवाब

शेखर सुमन और जय मदान की यह बातचीत अब सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान खींच रही है. सामने आए क्लिप पर कई यूजर्स ने जय मदान के जवाब की तारीफ की. कुछ लोगों ने उनके जवाब को खूबसूरत और सोच बदलने वाला बताया, जबकि कुछ यूजर्स ने उनकी पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग सेंस की भी तारीफ की.

इस तरह शेखर सुमन का एक सीधा-सा सवाल जय मदान के लिए खुद की देखभाल, शरीर के सम्मान और भीतर की आध्यात्मिकता पर बात करने का मौका बन गया. उनकी बात का संदेश यही रहा कि खुद का ख्याल रखना केवल खूबसूरत दिखने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर से मिले जीवन और शरीर के प्रति सम्मान का भी हिस्सा है.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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