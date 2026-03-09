Shitala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी के दिन नहीं जलेगा चूल्हा! सप्तमी पर ही कर लें पूरी तैयारी, बना लें मां शीतला के प्रिय 5 भोग

Shitala Ashtami 2026: हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का पर्व विशेष महत्व रखता है. ये दिन माता शीतला की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है, जिन्हें रोगों से रक्षा करने वाली देवी कहा जाता है. मान्यता है कि माता शीतला की कृपा से घर में सुख-शांति बनी रहती है और परिवार बीमारियों से दूर रहता है.

Shitala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी की सबसे खास परंपरा यह है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता. इसलिए लोग अष्टमी से एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन ही भोजन बनाकर रख लेते हैं. अष्टमी के दिन वही ठंडा भोजन माता को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार यह परंपरा माता शीतला को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका मानी जाती है.

क्यों नहीं जलता शीतला अष्टमी पर चूल्हा

शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता को ठंडक और शांति की देवी माना जाता है. इसी वजह से अष्टमी के दिन अग्नि का उपयोग नहीं किया जाता. माना जाता है कि इस दिन चूल्हा जलाने से माता शीतला अप्रसन्न हो सकती हैं.

प्राचीन समय में यह परंपरा स्वास्थ्य से भी जुड़ी मानी जाती थी. लोग एक दिन पहले भोजन बनाकर रखते थे और अष्टमी के दिन विश्राम और पूजा में समय बिताते थे. इसी कारण इस पर्व को कई जगहों पर बसोड़ा भी कहा जाता है.

सप्तमी के दिन क्यों होती है पूरी तैयारी

शीतला अष्टमी से एक दिन पहले आने वाली सप्तमी को कई जगहों पर बसोड़ा या बसौड़ा कहा जाता है. इस दिन घर की महिलाएं सुबह से ही अगले दिन के लिए भोजन तैयार करती हैं. पूरे घर की साफ-सफाई की जाती है और माता शीतला की पूजा की तैयारी भी इसी दिन कर ली जाती है. मान्यता है कि सप्तमी के दिन श्रद्धा से बनाया गया भोजन अष्टमी के दिन माता को अर्पित किया जाता है तो घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

मां शीतला के प्रिय 5 भोग

शीतला अष्टमी के दिन माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है. कुछ पारंपरिक व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें माता का प्रिय माना जाता है.

मीठी पूरी,पुए या मालपुए

सप्तमी के दिन ही मीठी पूरी बनाकर रख ली जाती है. अष्टमी के दिन यही पूरी माता को भोग में चढ़ाई जाती है. मीठे पुए या मालपुए भी शीतला माता के भोग में शामिल किए जाते हैं. यह प्रसाद कई जगहों पर परंपरा का हिस्सा है.

मीठे चावल

गुड़ या चीनी से बने मीठे चावल भी माता को अर्पित किए जाते हैं. इसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है.

हलवा

माता शीतला को हलवे का भोग लगाना अनिवार्य होता है. माना जाता है कि माता शीतला को ठंडा हलवा अत्यंत प्रिय है.

दूध, दही और ठंडा भोजन

दही को शीतलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कई घरों में माता को दही का भोग भी लगाया जाता है. साथ ही साथ माता को कच्चे दूध का भोग भी अर्पित किया जाता है.

बासी पानी

इतना ही नहीं माता शीतला को पानी भी बासी ही चढ़ाया जाता है इसके लिए सप्तमी तिथि को ही मिटट् को पात्र में साफ जल भरकर रख लिया जाता है.

कैसे की जाती है शीतला माता की पूजा

  • अष्टमी के दिन सुबह स्नान के बाद माता शीतला की पूजा की जाती है. मंदिर में जाकर या जहां होली जली हो उस स्थान पर जाकर माता की ठंडे भोजन का भोग लगाकर पूजा की जाती है.
  • माता को नीम की पत्तियां अर्पित करने की भी परंपरा है. धार्मिक मान्यता है कि नीम शुद्धता और रोगों से रक्षा का प्रतीक माना जाता है.
  • कहा जाता है कि जो लोग श्रद्धा और नियम से शीतला सप्तमी या अष्टमी का व्रत रखते हैं और माता की पूजा करते हैं, उनके घर में सुख-शांति बनी रहती है और परिवार रोगों से सुरक्षित रहता है.

शीतला अष्टमी का पर्व माता शीतला की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है. इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पहले यानी सप्तमी को ही भोजन तैयार कर लिया जाता है. अष्टमी के दिन वही ठंडा भोजन माता को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है.

