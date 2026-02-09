Hindi Faith Hindi

Shiv Puran People Gets These 10 Signs Before Death Lord Shiva Himself Has Described Them

Shiv Puran: मौत से पहले मनुष्य को मिलते हैं ये 10 संकेत, स्वंय भगवान शिव ने किया है इनका वर्णन

Shiv Puran: शिव पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती के एक प्रसंग का वर्णन किया गया है जिसमें शिवजी ने माता पार्वती को मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया है.

Shiv Puran: भगवान शिव को देवो का देव महादेव कहा गया है. कई पुराणों जैसे कि स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण में शिव जी की महिमा व चमत्कारों का वर्णन किया गया है. इन पुराणा में कई ऐसे किस्से व कहानियां मौजूद हैं जो कि कलियुग में लोगों को हैरान कर रही हैं. शिव पुराण की बात करें तो इसमें भगवान शिव की महिमा का बखान किया गया है और कई रहस्यों के बारे में भी बताया गया है. शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को मृत्यु से पहले कुछ संकेत मिल जाते हैं और इन संकेतों का वर्णन स्वंय भगवान शिव ने देवी पार्वती से किया है. आइए जानते हैं कि मनुष्य को मृत्यु से पहले कौन-से 10 संकेत मिलते हैं?

मृत्यु से पहले मिलते हैं ये 10 संकेत

शिव पुराण के प्रसंग में भगवान शिव देवी पार्वती को मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बता रहे हैं. जिससे मनुष्य को अंदाजा हो जाता है कि उसकी मृत्यु नजदीक है. शिव पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का बायां हाथ बार-बार फड़कता रहे और शांत न हो तो इसका मतलब है कि उसकी मृत्यु नजदीक है. जब किसी व्यक्ति का गला व तालू बार-बार सूखने लगे और पानी पीने के बाद प्यास न बूझे तो यह भी इस बात का संकेत हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु एक माह के भीतर हो सकती है. शिव पुराण में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को चंद्रमा व सूर्य के आस-पास काला या लाल घेरा दिखने लगे तो यह भी मृत्यु का ही संकेत है. यह इशारा बताता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु 15 दिनों के भीतर हो सकती है. अगर किसी व्यक्ति को नीली मक्खियां अचानक घेर लें तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की मृत्यु एक महीने के अंदर हो सकती है. यदि किसी व्यक्ति का शरीर अचानक से नीला या पीला पड़ने लगे या फिर शरीर पर लाल रंग के निशान उभर जाएं तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी. शिव पुराण के अनुसार मृत्यु नजदीक आने से पहले व्यक्ति का मुंह, कान, आंख या जीभ ठीक से काम करना बंद कर देते हैं. अगर किसी व्यक्ति के साथ अचानक ऐसा होने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति की मृत्यु 6 महीने में हो सकती है. अगर किसी व्यक्ति को चांद-तारे ठीक तरह से दिखाई न दें या फिर काले रंग के नजर आएं तो यह भी मृत्यु का ही इशारा है. यदि किसी व्यक्ति के सिर पर अचानक गिद्ध, कौआ या कबूतर आकर बैठ जाए तो यह भी मृत्यु का ही संकेत है. शिव पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति की मृत्यु एक महीने के भीतर हो जाती है. शिव पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आती है तो उसे पानी या शीशे में अपनी परछाई दिखना बंद हो जाता है. ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाती है. अगर किस व्यक्ति को फूल, परफ्यूम या किसी भी सुगंधित वस्तु में से सुगंध न आए तो यह भी मृत्यु का ही संकेत है. शिव पुराण में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु एक साल के भीतर हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

