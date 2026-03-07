By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
एक ही स्तोत्र से शिव और विष्णु होंगे प्रसन्न…यमराज के रचे इस स्तोत्र के पाठ से नहीं रहता मृत्यु का भय!
जानिए कैसे यमराज के रचे दुर्लभ शिव-केशव स्तोत्र का पाठ करके आप जीवन में शिव और विष्णु दोनों की कृपा पा सकते हैं और मृत्यु का भय दूर कर सकते हैं.
सनातन धर्म में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों को अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दुर्लभ स्तोत्र है जो दोनों देवताओं की कृपा एक साथ दिलाता है? इसे कहा जाता है शिव-केशव स्तोत्र.
शिव केशव स्तोत्र- जीवन बदलने वाला दुर्लभ स्तोत्र
ये स्तोत्र भगवान शिव और भगवान विष्णु के नामों और स्वरूपों को जोड़कर यह सिखाता है कि दोनों एक ही परम तत्व के दो रूप हैं. इसके रचयिता यमराज माने जाते हैं, इसलिए इसे यमकृत शिव–केशव स्तोत्र भी कहा जाता है. शास्त्रों में लिखा है कि जो भक्त श्रद्धा से इसका पाठ करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता और जीवन में शांति, सुरक्षा और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है.
धार्मिक महत्व
शिव-केशव स्तोत्र का महत्व अनेक ग्रंथों में वर्णित है. शिव और विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है. भय, रोग और शत्रु बाधा से रक्षा मिलती है. जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और सफलता मिलती है. अंतिम श्लोक में कहा गया है कि जो भक्त इसके नामों की माला का जप करता है, उसे यमराज का भय नहीं रहता.
पाठ करने का तरीका
- सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें.
- भगवान शिव और विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक और धूप जलाएं.
- पहले गणेश जी का स्मरण करें.
- ध्यान श्लोक पढ़ने के बाद पूरे शिव–केशव स्तोत्र का पाठ श्रद्धा से करें.
- अंत में भगवान से प्रार्थना और समर्पण करें.
शुभ समय
इस स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से इन समयों में लाभकारी है:
ब्रह्म मुहूर्त
सोमवार और गुरुवार
एकादशी और प्रदोष काल
महाशिवरात्रि
पाठ करने के लाभ
मानसिक अशांति और भय दूर होते हैं.
नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है.
आध्यात्मिक शक्ति और सुरक्षा बढ़ती है.
घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है.
।। शिव केशव स्तोत्रम् ।।
माधवोमाधवावीशौ सर्वसिद्धिविहायिनौ।
वंदे परस्परात्मानौ परस्परनुतिप्रियौ।।
।। स्तोत्रम् ।।
गोविन्द माधव मुकुन्द हरे मुरारे
शम्भो शिवेश शशिशेखर शूलपाणे।
दामोदराऽच्युत जनार्दन वासुदेव
त्याज्याभटाय इति सन्ततमामनन्ति।।१।।
गङ्गाधरान्धकरिपो हर नीलकण्ठ
वैकुण्ठकैटभरिपो कमठाब्जपाणे।
भूतेश खण्डपरशो मृड चण्डिकेश
त्याज्याभटाय इति सन्ततमामनन्ति।।२।।
विष्णो नृसिंह मधुसूदन चक्रपाणे
गौरीपते गिरिश शंकर चन्द्रचूड।
नारायणाऽसुरनिबर्हण शार्ङ्गपाणे
त्याज्याभटाय इति सन्ततमामनन्ति।।३।।
मृत्युञ्जयोग्र विषमेक्षण कामशत्रो
श्रीकण्ठ पीतवसनाम्बुदनीलशौरे।
ईशान कृत्तिवसन त्रिदशैकनाथ
त्याज्याभटाय इति सन्ततमामनन्ति।।४।।
लक्ष्मीपते मधुरिपो पुरुषोत्तमाद्य
श्रीकण्ठ दिग्वसन शान्त पिनाकपाणे।
आनन्दकन्द धरणीधर पद्मनाभ
त्याज्याभटाय इति सन्ततमामनन्ति।।५।।
सर्वेश्वर त्रिपुरसूदन देवदेव
ब्रह्मण्यदेव गरुडध्वज शंखपाणे।
त्र्यक्षोरगाभरण बालमृगांकमौले
त्याज्याभटाय इति सन्ततमामनन्ति।।६।।
श्रीराम राघव रमेश्वर रावणारे
भूतेश मन्मथरिपो प्रमथाधिनाथ।
चाणूरमर्दन हृषीकपते मुरारे
त्याज्याभटाय इति सन्ततमामनन्ति।।७।।
शूलिन् गिरीश रजनीशकलावतंस
कंसप्रणाशन सनातन केशिनाश।
भर्ग त्रिनेत्र भव भूतपते पुरारे
त्याज्याभटाय इति सन्ततमामनन्ति।।८।।
गोपीपते यदुपते वसुदेवसूनो
कर्पूरगौर वृषभध्वज भालनेत्र।
गोवर्धनोद्धरण धर्मधुरीण गोप
त्याज्याभटाय इति सन्ततमामनन्ति।।९।।
स्थाणो त्रिलोचन पिनाकधर स्मरारे
कृष्णाऽनिरुद्ध कमलाकर कल्मषारे।
विश्वेश्वर त्रिपथगार्द्रजटाकलाप
त्याज्याभटाय इति सन्ततमामनन्ति।।१०।।
अष्टोत्तराधिकशतेन सुचारुनाम्नां
संधर्भितां ललितरत्नकदम्बकेन।
सन्नामकां दृढगुणां द्विजकण्ठगां यः
कुर्यादिमां स्रजमहो स यमं न पश्येत्।।११।।
।। इति श्री यमकृत श्री शिवकेशव स्तोत्रं सम्पूर्णम् ।।
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें