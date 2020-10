Swaminarayan Temple Gujarat: गुजरात का विश्वप्रसिद्ध श्री स्वामीनारायण मंदिर (Shri Swaminarayan temple) आखिरकार खोल दिया गया है. मंदिर करीब 6 महीने बाद खोला गया है.

मंदिर खुलने के पहले दिन यानी 13 अक्टूबर को भगवान स्वामिनारायण को अनोखा प्रसाद चढ़ाया गया. जिसकी फोटोज खूब शेयर हो रही हैं.

करीब 3000 किलो सेब का प्रसाद भगवान को अर्पित किया गया है. जिसके बाद प्रसाद को कोविड पॉजिटिव मरीजों और हेल्थकेयर वर्कर्स में बांटा जाएगा.

देखें तस्वीरें-

Gujarat: Around 3000 kgs of apple put at display at Shree Swaminarayan Mandir in Ahmedabad; the temple has been re-opened for devotees from today.

A priest says, “After puja, the apples will be distributed among #COVID19 patients and healthcare staff.” pic.twitter.com/6QmhkNLjsl

— ANI (@ANI) October 13, 2020