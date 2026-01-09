By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मकर संक्रांति के दिन सूर्य की पूजा से पहले इस मंदिर में किए जाते हैं देवी के दर्शन...चढ़ता है 56 भोग
श्री उग्रतारा मंदिर: मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की उपासना की जाती है. लेकिन बिहार में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी के दर्शन के बाद ही सूर्य का पूजन किया जाता है.
श्री उग्रतारा मंदिर: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और यह पर्व उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक अलग-अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है. कई जगहों पर इसे खिचड़ी भी कहते हैं और इस दिन पवित्र नदी में स्नान व उसके बाद दान की परंपरा है. मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसलिए इस दिन सूर्य की पूजन किया जाता है. लेकिन बिहार में एक ऐसा मंदिर है जहां मकर संक्रांति के दिन सूर्य की उपासना से पहले देवी मां का आशीर्वाद लिया जाता है.
कहां स्थित है ये मंदिर
बिहार में सहरसा स्टेशन के करीब 17 किलोमीटर महिशी गांव में उग्रतारा मंदिर स्थित है. इस मंदिर को महिषासुरमर्दिनी मंदिर नाम से जाना जाता है. यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है. मंदिर के गर्भगृह में भगवती तारा की प्रतिमा विराजमान हैं. भगवती तारा की मान्यता इतनी ज्यादा है कि भक्त दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं. मकर संक्रांति के दिन मां के भव्य दर्शन होते हैं. भक्त आशीर्वाद लेते हैं और फिर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं.
मां को चढ़ाया जाता है 56 भोग
मकर संक्रांति के दिन मां उग्रतारा को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें सामिष और निरामिष दोनों प्रकार के व्यंजन और खट्टे-मीठे भोजन भी शामिल किए जाते हैं. मां को भोग लगाने के बाद प्रसाद को भक्तों में वितरित कर दिया जाता है. माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन मां का पूजन करने से जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है और हर कष्ट से मुक्ति मिलती है.
51 शक्तिपीठ में एक है मां उग्रतारा
मां उग्रतारा का मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है, जहां माता सती की बाईं आंख गिरी थी. आंख गिरने की वजह से इस पवित्र स्थान को उग्रतारा नाम दिया गया. मंदिर में तंत्र साधना से जुड़े अनुष्ठान भी होते हैं. वहीं, तंत्र विद्या में सिद्धि पाने वाले अघोरी और साधु मंदिर में विशेष अनुष्ठान करते हैं. कहा जाता है कि अगर किसी पर काले जादू का प्रभाव है, तो मां तारा का दर्शन करने से काला जादू भी कमजोर पड़ जाता है. स्थानीय मान्यता है कि यह मंदिर इच्छापूर्ति और मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है. नवरात्रि के मौके पर मंदिर में विशाल मेला भी लगता है, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. नवरात्रि के अलावा, हर शनिवार को भी मंदिर में भक्तों का तांता देखने को मिलता है.
