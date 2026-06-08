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Life Changing Tips: काम शुरू करने से पहले क्यों जरूरी है सही समय? जानें शुभ मुहूर्त का धार्मिक महत्व और लाभ

Shubh Muhurat Importance: क्या आप जानते हैं कि शुभ मुहूर्त में छुपा है आपकी तरक्की का राज? जानिए हफ्ते के 7 दिनों का ज्योतिषीय महत्व और किस दिन कौन सा काम करने से चमकेगी आपकी किस्मत.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: June 8, 2026, 2:38 PM IST
subh muhurat
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Shubh Muhurat And Days Significance: क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम में अपनी पूरी जान लगा दी, दिन-रात एक कर दिया, लेकिन आखिरी वक्त पर जाकर काम बिगड़ गया? अक्सर हम इसे खराब किस्मत मानकर बैठ जाते हैं लेकिन सनातन विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सफलता का संबंध सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि सही समय से भी है. जैसे बिना मौसम के बोया गया बीज कभी फल नहीं दे सकता, वैसे ही गलत समय पर शुरू किया गया कार्य मनचाहा परिणाम नहीं देता. ब्रह्मांड की इसी ऊर्जा को समझने की विधा को शुभ मुहूर्त कहा जाता है. आइए जानते हैं कि हफ्ते के 7 दिनों में कौन सी शक्तियां छिपी हैं और किस दिन क्या करने से आपकी किस्मत चमक सकती है.

शुभ मुहूर्त: अंधविश्वास नहीं, इसके पीछे है शुद्ध विज्ञान

ऋषि-मुनियों ने आकाशमंडल में ग्रहों और नक्षत्रों की गति का गहरा अध्ययन किया था. हमारे सौरमंडल में हर क्षण ऊर्जा का प्रवाह बदलता रहता है. जब किसी विशेष कार्य के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति और सकारात्मक तरंगें एक साथ मिलती हैं, तो उसे शुभ मुहूर्त कहा जाता है. इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे मन और मस्तिष्क को सही दिशा में काम करने की शक्ति देती है, जिससे काम के सफल होने की संभावना 100 गुना बढ़ जाती है.

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सप्ताह के 7 दिन: जानिए किस दिन क्या करने से खुलेगी किस्मत

  1. सोमवार (मन और विचार की शक्ति): चंद्रमा के स्वामित्व वाले इस दिन को बेहद शांत और रचनात्मक माना जाता है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, नई नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं या कोई लंबी यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो सोमवार का दिन आपके लिए मानसिक स्पष्टता और सफलता लेकर आएगा.
  1. मंगलवार (साहस और संपत्ति का योग): मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस और भूमि का कारक है. यदि आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है, कोर्ट-कचहरी का मामला है, या आप जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो मंगलवार को कदम बढ़ाएं. हनुमान जी की आराधना इस दिन आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगी.
  1. बुधवार (व्यापार और बुद्धि का वरदान): बुध देव को बुद्धि और व्यापार का स्वामी माना गया है. नया बिजनेस शुरू करना, कोई बड़ी व्यापारिक डील साइन करना, नया बैंक खाता खुलवाना या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए बुधवार से बेहतर कोई दिन नहीं है. इस दिन की शुरुआत भगवान गणेश के आशीर्वाद से करें, धन की कभी कमी नहीं होगी.
  1. गुरुवार (भाग्य और समृद्धि का उदय): देवगुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में स्थिरता और मान-सम्मान नहीं मिल सकता. सोने की खरीदारी करने, उच्च शिक्षा से जुड़े फैसले लेने, विवाह की बात आगे बढ़ाने या कोई धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए गुरुवार का दिन सर्वोत्तम है.
  1. शुक्रवार (लग्जरी और सुख-साधन): शुक्र देव ऐश्वर्य, कला और भौतिक सुखों के प्रतीक हैं. यदि आप नया वाहन, नए कपड़े, गहने या घर की सजावट का सामान खरीदना चाहते हैं, तो शुक्रवार का दिन आपकी सुख-समृद्धि को कई गुना बढ़ा देगा.
  1. शनिवार (स्थायित्व और न्याय): शनिदेव कर्म के देवता हैं. शनिवार के दिन शुरू किए गए काम बहुत मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं. यदि आप कोई नया कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, या लंबे समय के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहे हैं, तो शनिवार का दिन सबसे उपयुक्त है.
  1. रविवार (प्रसिद्धि और प्रशासनिक सफलता): सूर्य देव को आत्मा और नेतृत्व का कारक माना गया है. सरकारी नौकरी, प्रशासनिक कार्यों, बड़े अधिकारियों से मुलाकात या समाज में अपना रुतबा बढ़ाने से जुड़े कार्यों के लिए रविवार का दिन सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है.

समय के साथ तालमेल ही है सफलता

मेहनत आपकी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन शुभ मुहूर्त उस मेहनत को लगने वाला पंख है. जब आप प्रकृति और ग्रहों की इस व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं, तो रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं. आज ही से अपनी दिनचर्या और बड़े फैसलों को इन 7 दिनों के स्वभाव के अनुसार ढालें, और अपनी तरक्की का नया अध्याय शुरू करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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