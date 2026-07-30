EnglishHindi

Shukra Gochar 2026: 1 अगस्त से कन्या के घर में शुक्र का प्रवेश, इन 5 राशियों की रातों-रात बदलेगी किस्मत!

Shukra Gochar 2026: 1 अगस्त को शुक्र करेंगे कन्या राशि में गोचर. जानें किन 5 लकी राशियों की पलटेगी किस्मत और बढ़ेगा बैंक बैलेंस. जानिए उपाय.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 30, 2026, 11:17 AM IST
shukra gochar 2026
shukra gochar 2026
  • गोचर की तिथि: 1 अगस्त 2026 को शुक्र देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.
  • शुभ प्रभाव: इस महागोचर से 5 भाग्यशाली राशियों का ‘गोल्डन पीरियड’ शुरू होगा.
  • करियर व धन लाभ: इन जातकों के रुके हुए काम पूरे होंगे
  • शुक्र के उपाय: गोचर काल के दौरान शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा से विशेष लाभ मिलेगा.

Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव को सुख, समृद्धि, धन-वैभव, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है. जब भी शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, तो उसका प्रभाव देश-दुनिया और सभी 12 राशियों के जातकों पर साफ दिखाई देता है. 1 अगस्त 2026 को शुक्र ग्रह सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं.

कन्या राशि में शुक्र का यह गोचर बेहद खास माना जा रहा है वैसे तो यह बदलाव सभी राशियों के जीवन में कई छोटे-बड़े मोड़ लेकर आएगा, लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 5 भाग्यशाली राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा. इन जातकों के करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति और लव लाइफ में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

और पढ़ें: Shukra Nakshatra Parivartan 2026: 16 जुलाई को अपने ही नक्षत्र में पहुंचेंगे शुक्र... क्या आएगा सुख, प्रेम और वैभव का दौर?

इसे भी पढ़ें: Aaj Ka Rashifal 30 July: सावन की शुरुआत के साथ चमकेगी इन राशियों की किस्मत, जानें गुरुवार को किसे मिलेगा ‘महाकाल का वरदान’!

इन 5 राशियों का शुरू होगा ‘गोल्डन पीरियड’

  1. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के स्वामी ग्रह स्वयं शुक्र देव हैं. ऐसे में कन्या राशि में शुक्र का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा.

लाभ: जो लोग लंबे समय से नई नौकरी, पदोन्नति या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति: आय के नए और मजबूत स्रोत स्थापित होंगे. कला, मीडिया और फैशन जगत से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा.

shukra gochar

shukra gochar

  1. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सुख-सुविधाओं में जबरदस्त बढ़ोतरी लेकर आएगा.

संपत्ति व निवेश: नया मकान, जमीन या वाहन खरीदने की आपकी योजना अब पूरी हो सकती है.

पारिवारिक जीवन: परिवार में लंबे समय से चला आ रहा तनाव दूर होगा. फंसा हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं.

  1. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद फायदेमंद रहने वाला है.

कारोबार में मुनाफा: यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल है. व्यापार में बड़े सौदे पक्के हो सकते हैं.

सामाजिक प्रतिष्ठा: आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

  1. कन्या राशि (Virgo)

शुक्र देव आपकी ही राशि के लग्न भाव में प्रवेश कर रहे हैं. इससे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और निखार आएगा.

करियर में उछाल: आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.

रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और लव पार्टनर्स के बीच रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे.

  1. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन भाग्य स्थान को बल प्रदान करेगा.

किस्मत का साथ: किस्मत के बल पर कई उलझे हुए मामले सुलझ जाएंगे. विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के प्रयास सफल होंगे.

प्रतियोगी परीक्षा: जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है.

इसे भी पढ़ें: Sawan 2026 Lucky Zodiac Signs: सावन में चमकेगी इन राशियों की किस्मत, महादेव बरसाएंगे विशेष कृपा

शुक्र ग्रह को मजबूत करने के आसान उपाय

यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में हैं, तो इस गोचर काल के दौरान ये उपाय करें

प्रत्येक शुक्रवार को मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें और खीर का भोग लगाएं.

शुक्रवार के दिन जरूरतमंदों को सफेद वस्तुएं जैसे दूध, चावल, चीनी या वस्त्र दान करें.

इसे भी पढ़ें: Numerology: ‘शोऑफ’ की दुकान होते हैं ये मूलांक! जब तक स्टेटस का न पीट लें ढिंढोरा, नहीं आता इन्हें चैन

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.