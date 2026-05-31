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Shukra Gochar 2026: गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश, जानें सभी 12 राशियों पर इसका 'हीलिंग इफेक्ट'

Guru Shukra Yuti 2026: 31 मई को शुक्र देव गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं. रूठे पार्टनर मानेंगे, टूटते रिश्ते जुड़ेंगे, गुरु के नक्षत्र में शुक्र का बड़ा चमत्कार होने वाला है. जानें कैसे यह गोचर आपके जीवन में 'हीलिंग इफेक्ट' लाएगा और किन राशियों की किस्मत चमकेगी.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: May 31, 2026, 2:47 PM IST
Shukra Gochar 2026
Shukra Gochar 2026

Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ-साथ उनके नक्षत्र परिवर्तन को भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. 31 मई 2026 को धन, ऐश्वर्य, प्रेम और सुख-सुविधाओं के दाता शुक्र देव (Venus) अपना नक्षत्र बदला है. शुक्र देव, देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाले पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होगा.

पुनर्वसु का शाब्दिक अर्थ होता है पुनः प्रकाश में आना या फिर से समृद्ध होना ज्योतिषियों के अनुसार, जब भौतिक सुखों के कारक शुक्र और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक गुरु के नक्षत्र का यह मिलन होता है, तो ब्रह्मांड में एक अद्भुत ‘हीलिंग एनर्जी’ का संचार होता है. आइए जानते हैं कि इस गोचर का सभी 12 राशियों के जीवन, करियर और रिश्तों पर क्या ‘हीलिंग इफेक्ट’ पड़ने वाला है.

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क्यों खास है शुक्र का पुनर्वसु में गोचर?

पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह तीरों का तरकश है, जो लक्ष्य पर दोबारा प्रहार करने और खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने की क्षमता देता है. अगर पिछले कुछ समय से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव था, बिजनेस में घाटा हो रहा था या मानसिक रूप से आप परेशान थे, तो शुक्र का यह गोचर उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगा. यह समय Self-Healing और पुराने विवादों को सुलझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

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सभी 12 राशियों पर शुक्र का ‘हीलिंग इफेक्ट’

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर तीसरे भाव में होगा.

हीलिंग इफेक्ट: आपकी वाणी में गजब की मधुरता आएगी. अगर भाई-बहनों या करीबियों के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था, तो वह इस दौरान समाप्त हो जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और मानसिक तनाव दूर होगा.

वृषभ राशि (Taurus)

शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं और यह गोचर आपके धन भाव (दूसरे घर) में हो रहा है.

हीलिंग इफेक्ट: आर्थिक रूप से यह समय किसी वरदान से कम नहीं है. रुका हुआ धन वापस मिलेगा. पारिवारिक कलह, जो लंबे समय से मानसिक अशांति का कारण बनी हुई थी, अब शांत होगी. घर में सकारात्मक माहौल रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini)

शुक्र का गोचर आपकी ही राशि (लग्न भाव) में होने जा रहा है.

हीलिंग इफेक्ट: आपकी पर्सनालिटी में एक गजब का आकर्षण देखने को मिलेगा।. जो लोग डिप्रेशन या एंग्जायटी से जूझ रहे थे, उन्हें इस गोचर के प्रभाव से मानसिक सुकून और हीलिंग मिलेगी. लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह प्रवेश बारहवें भाव में होगा.

हीलिंग इफेक्ट: यह समय आत्म-निरीक्षण का है. भौतिक सुखों पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन वह खर्च आपको खुशी देगा. अगर नींद न आने की समस्या थी या मन अशांत रहता था, तो इस अवधि में आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर एकादश यानी लाभ भाव में होने जा रहा है.

हीलिंग इफेक्ट: इच्छाओं की पूर्ति का समय है. पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो आपके सोशल सर्कल को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही पुराने गिले-शिकवे भी दूर करेगी. लव लाइफ में आ रही कड़वाहट दूर होगी और रिश्ते में नयापन आएगा.

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कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर दसवें भाव में होगा.

हीलिंग इफेक्ट: कार्यस्थल पर चल रही राजनीति या तनाव से आपको राहत मिलेगी. आपके काम की सराहना होगी. सीनियर अधिकारियों के साथ संबंध सुधरेंगे, जिससे नौकरी में चल रही अस्थिरता खत्म होगी.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं और यह गोचर आपके भाग्य स्थान (नौवें भाव) में हो रहा है.

हीलिंग इफेक्ट: आध्यात्मिक रूप से आपकी हीलिंग होगी. किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बनेंगे, जिससे मन को असीम शांति मिलेगी. पिता या गुरु के साथ अगर संबंध बिगड़े थे, तो इस दौरान उनमें सुधार आएगा. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आठवें भाव में होगा.

हीलिंग इफेक्ट: यह गोचर आपके लिए सबसे गहरा ‘इमोशनल हीलिंग इफेक्ट’ लेकर आएगा. आप अपने भीतर छिपे डर, असुरक्षा की भावना और पुराने दर्दनाक अनुभवों से बाहर निकलने में सफल रहेंगे. गुप्त धन या पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर सातवें (विवाह और पार्टनरशिप) भाव में होगा.

हीलिंग इफेक्ट: वैवाहिक जीवन के लिए यह समय संजीवनी की तरह काम करेगा. अगर पति-पत्नी के बीच तलाक या अलगाव जैसी नौबत आ गई थी, तो गुरु के नक्षत्र का प्रभाव कड़वाहट को दूर कर प्रेम का संचार करेगा. व्यापार में नए और भरोसेमंद पार्टनर मिलेंगे.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है.

हीलिंग इफेक्ट: स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह गोचर हीलिंग लाएगा।. यदि आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित थे, तो इस दौरान सेहत में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों या शत्रुओं से चल रही मानसिक परेशानी कम होगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर पांचवें (शिक्षा और प्रेम) भाव में होगा.

हीलिंग इफेक्ट: जो कपल्स ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे थे या जिनके प्रेम जीवन में गलतफहमियां आ गई थीं, उनका पैच-अप होने की पूरी संभावना है. छात्रों का पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा और संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर चौथे (सुख और माता) भाव में होने जा रहा है.

हीलिंग इफेक्ट: घर में सुख-शांति की वापसी होगी. माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. यदि प्रॉपर्टी या वाहन को लेकर परिवार में कोई विवाद चल रहा था, तो वह आपसी सहमति से सुलझ जाएगा. आप मानसिक रूप से खुद को बेहद सुरक्षित महसूस करेंगे.

शुक्र के शुभ प्रभावों को बढ़ाने के सरल उपाय (Remedies for Venus)

पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र की ऊर्जा का पूरा लाभ उठाने और अपने जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ाने के लिए इस अवधि में ये उपाय जरूर करें.

  1. मंत्र जाप: प्रतिदिन सुबह `ॐ शुं शुक्राय नमः` मंत्र का 108 बार जाप करें.
  2. सफेद वस्तुओं का दान: शुक्रवार के दिन चावल, मिश्री, दूध या सफेद वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करें.
  3. महिलाओं का सम्मान: शुक्र देव को प्रसन्न करने का सबसे अचूक उपाय है कि अपने घर की महिलाओं (माता, पत्नी, बहन) का सम्मान करें और उन्हें कोई उपहार दें.
  4. कपूर का धुआं: शाम के समय घर में कपूर जलाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शुक्र की शुभता बढ़ती है.

शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना ब्रह्मांड का एक ऐसा संदेश है जो कहता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उजाला फिर से लौटकर आता है. अपनी राशि के अनुसार उपायों को अपनाएं और इस हीलिंग पीरियड का पूरा लाभ उठाएं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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