Shukra Gochar 2026: आने वाला सोमवार होगा बहुत खास! कर्क राशि में गोचर करेंगे शुक्र, इन 3 राशियों की जिंदगी होगी प्यार की बारिश

Shukra Gochar 2026: जब भी कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है तो उसका शुभ-अशुभ प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है. 8 जून का दिन कुछ राशियों के लिए ढ़ेरों खुशियां लेकर आ रहा है.

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Shukra Gochar 2026

Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, समृद्धि, वैभव और प्रेम का कारक माना जाता है. जब भी धन और ऐश्वर्य के दाता शुक्र अपनी राशि बदलते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे जीवन और भाग्य पर पड़ता है. ऐसा ही 8 जून को भी होने वाला है क्योंकि 8 जून 2026 को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे. शुक्र ग्रह का यह राशि परिवर्तन से कुछ विशेष राशियों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है. इस गोचर के प्रभाव से न केवल इन राशियों के अधूरे काम पूरे होंगे, बल्कि धन लाभ और करियर में तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे.

​शुक्र गोचर 2026 कब और कितने बजे होगा?

एस्ट्रोलॉजर सविता सतीश ने शुक्र गोचर के बारे में बात करते हुए कहा कि 8 जून 2026 को शाम 5 बजकर 45 मिनट पर शुक्र ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 3 जुलाई तक इसी राशि में रहेंगे. शुक्र का यह राशि परिवर्तन कर्क राशि के साथ ही कई अन्य राशियों के लिए भी शुभ साबित होगा. इन राशियों को करियर में तरक्की मिलेगी और धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे. आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर सविता सतीश के मुताबिक शुक्र गोचर किन राशियों के लिए शुभ साबित होगा.

कर्क राशि

8 जून को शुक्र ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे और इस राशि के लिए शुक्र गोचर गेम चेंजर साबित होगा. कर्क राशि के जातकों को बिजनेस में मुनाफा होगा और नौकरी के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी. लंबे समय से चली आ रही पारि​वारिक समस्याएं खत्म होंगी और धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे. वैवाहिक जीवन में भी बदलाव नजर आएगा और पार्टनर के साथ रिश्ता मधुर होगा.

कन्या राशि

शुक्र गोचर का शुभ प्रभाव कन्या राशि के जातकों पर भी पड़ेगा. इस राशि के जातकों की लाइफ से पैसों की समस्या खत्म होगी और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे. मानसिक तौर पर सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और आप काफी फ्रेश फील करेंगे. जिसके वजह से नए काम में मन लगेगा और पॉजिटिव विचार आएंगे. अचानक धन की प्राप्ति होगी जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. मेहनत का फल मिलेगा और परिवार में नई खुशियां दस्तक देंगी.

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मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए भी शुक्र गोचर किसी चमत्कार से कम नहीं होगा. इस राशि के जातकों के लिए जून का महीना बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है. शुक्र गोचर के प्रभाव से धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे और लंबे समय से रुका हुआ धन वापस आएगा. जिससे मानसिक तनाव कम होगा. करियर के क्षेत्र सफलता मिलेगी और प्रमोशन भी हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.