Shukra Grah Remedies: चाहिए लग्जरी लाइफ? बस इन 5 सिंपल तरीकों से अपने शुक्र को करें एक्टिवेट!

How to activate Venus planet: अगर पैसा होने के बाद भी सुख नहीं मिल रहा, तो कमजोर शुक्र वजह हो सकता है. जानें शुक्र ग्रह को मजबूत करने और लग्जरी लाइफ पाने के 5 सिंपल उपाय.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 2, 2026, 8:09 PM IST
shukra tips
शुक्र देव की कृपा पाने के उपाय

Shukra Grah Remedies: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई ऐश-ओ-आराम, मान-सम्मान और एक बेहतरीन लग्जरी लाइफस्टाइल की चाहत रखता है. ज्योतिष और नवग्रह विज्ञान में शुक्र ग्रह (Venus) को सुख, समृद्धि, सौंदर्य, प्रेम और विलासिता का कारक माना गया है.

यदि कुंडली में शुक्र कमजोर हो, तो व्यक्ति के पास पैसा होने के बाद भी वह उसका सुख नहीं भोग पाता. वहीं, अगर शुक्र मजबूत और एक्टिव हो, तो जीवन में सुख-साधनों की कभी कमी नहीं होती. अपने शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करने और लाइफ में लग्जरी को आकर्षित करने के लिए अपनी दिनचर्या में ये 5 सिंपल और व्यावहारिक बदलाव तुरंत करें:

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  1. इत्र और पर्सनल हाइजीन

शुक्र को साफ-सफाई और आकर्षण बेहद पसंद है. इसे एक्टिव करने का सबसे पहला और आसान नियम खुद को व्यवस्थित रखना है.

सुगंध का प्रयोग: रोज सुबह स्नान के बाद चंदन, मोगरा या गुलाब के इत्र का उपयोग जरूर करें. शुक्र को खुशबू सबसे ज्यादा आकर्षित करती है.

साफ कपड़े: हमेशा साफ, धुले हुए और अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े पहनें. फटे या अत्यधिक पुराने कपड़ों को पहनने से बचें, क्योंकि इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है और शुक्र कमजोर होता है.

  1. अंगूठे पर इत्र का जादुई ट्रिक

हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, हमारे हाथ के अंगूठे के नीचे का उभरा हुआ हिस्सा शुक्र पर्वत कहलाता है, जो जीवन में विलासिता और आकर्षण को नियंत्रित करता है.

कैसे करें एक्टिव: रोज सुबह स्नान के बाद थोड़ा सा चंदन या गुलाब का इत्र अपने सीधे हाथ के अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर लगाएं.

इसके बाद दोनों हाथों के शुक्र पर्वत को आपस में 1-2 मिनट के लिए हल्के हाथों से रगड़ें. यह शुक्र की सोई हुई ऊर्जा को जगाने का सबसे अचूक उपाय है.

  1. बेडरूम और घर का वास्तु

आपका घर आपकी मानसिक और ग्रहों की ऊर्जा का आईना होता है. शुक्र को मजबूत करने के लिए घर के माहौल को बदलें.

बेडरूम को रखें व्यवस्थित: अपने बेड को हमेशा साफ और महकता हुआ रखें. गंदे बिस्तर या बिखरा हुआ सामान राहु-केतु को सक्रिय करता है, जो शुक्र के शुभ प्रभावों को नष्ट कर देते हैं.

सफेद फूलों का प्रयोग: घर के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या लिविंग रूम में ताजे सफेद फूल (जैसे मोगरा या चमेली) रखें. शाम के समय घर में कपूर जलाने से भी शुक्र मजबूत होता है.

  1. डाइट में सफेद चीजों को करें शामिल

भोजन के जरिए भी ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है. शुक्र का संबंध सफेद रंग और मिठास से है.

सफेद चीजों का सेवन: अपनी डाइट में सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चावल, मखाना, साबूदाना और मिश्री को शामिल करें.

शुक्रवार का नियम: यदि संभव हो तो शुक्रवार के दिन नमक का कामना या सेवन कम करें. इस दिन किसी जरूरतमंद को दूध, चीनी, चावल या सफेद मिठाई का दान करना बेहद फलदायी होता है.

  1. नारी शक्ति का सम्मान

शुक्र ग्रह साक्षात देवी लक्ष्मी और स्त्री शक्ति का प्रतीक है. आप चाहे जितने उपाय कर लें, लेकिन यदि आपके घर में स्त्रियों का अनादर होता है, तो शुक्र कभी शुभ फल नहीं दे सकता.

घर की स्त्रियों (मां, पत्नी, बहन या बेटी) और कार्यक्षेत्र पर महिला सहकर्मियों का हमेशा सम्मान करें और उन्हें खुश रखें.जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है, वहां शुक्र देव और मां लक्ष्मी की कृपा बिना मांगे ही बरसने लगती है.

Quick Tip मंत्र जाप: इन उपायों के साथ रोजाना या विशेषकर शुक्रवार के दिन शांत मन से ॐ शुं शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपकी आभा को और अधिक आकर्षक बना देता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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