Hindi Faith Hindi

Shukra Pradosh Vrat 2026 Do These Remedies On The Day Of Shukra Pradosh Vrat To Get Blessing Of Lord Shiv And Lots Of Money

Shukra Pradosh Vrat 2026: शुक्र प्रदोष व्रत पर कर लिया ये एक उपाय तो कभी खाली नहीं रहेगी तिजोरी, भोलेनाथ बरसाएंगे कृपा

Shukra Pradosh Vrat 2026: शुक्रवार को आने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं और यह दिन देवो के देव महादेव का पूजन किया जाता है.

Shukra Pradosh Vrat 2026: सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यह दिन सबसे शुभ होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ऐसे में यदि उनका विधि-विधान से पूजन किया जाए तो जातकों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. बता दें कि जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत कल यानि 30 जनवरी 2026 को रखा जाएगा. बता दें कि यह व्रत शुक्रवार के दिन पड़ेगा और इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत नाम दिया गया है. इस दिन भोलेनाथ की उपासना करने के साथ ही यदि कुछ उपाय कर लिए जाएं तो जीवन में सुख-समृद्धि आती है और पैसों की तंगी से भी छुटकारा मिलता है.

शुक्र प्रदोष 2026 शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 जनवरी को सुबह 11 बजकर 9 मिनट पर शुरू होगी और 31 जनवरी को सुबह 8 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगी. प्रदोष व्रत में भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है और इसलिए प्रदोष व्रत 30 जनवरी को रखा जाएगा. इस दिन शिवजी की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 59 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 37 मिनट तक रहेगा.

Astrology: प्लेन क्रैश या रोड एक्सीडेंट जैसी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं ये ग्रह! जानिए इनके प्रकोप से बचने के उपाय 0

शुक्र प्रदोष व्रत के उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर व्यापार में तरक्की पाना चाहते हैं तो शुक्र प्रदोष व्रत की शाम को भगवान शिव के मंदिर में पांच अलग-अलग रंगों की रंगोली बनानी चाहिए. इस रंगोली के बीच में घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें.

शुक्र प्रदोष व्रत की शाम को यानि प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में जाकर सूखा नारियल अर्पित करें. इससे सेहत अच्छी होती है और स्वास्थ्य संबंधी समम्स्याओं से भी छुटकारा मिलता है.

दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को दही में शहद मिलाकर उसका भोग लगाएं. मान्यता है कि दही और शहद का भोग लगाने से दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती है.

धन-सम्पत्ति में वृद्धि चाहते हैं तो शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सवा किलो चावल और कुछ मात्रा में दूध लेकर भगवान शिव के मंदिर में दान करें. ध्यान रखें कि चावल का कोई भी खंडित यानि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए. इस उपाय को करने से घर में धन वृद्धि होगी और आय के नए रास्ते खुलेंगे.

प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ मौली यानि कलावे से सात बार लपेटें. फिर धागा तोड़ने के बाद उसे बिना गांठ लगाएं छोड़ दें. कहते हैं कि इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें