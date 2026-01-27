  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Shukra Pradosh Vrat 2026 Kab Hai Note The Date Of Pradosh Vrat And Shubh Muhurat Puja Vidhi

Pradosh Vrat 2026: माघ प्रदोष व्रत के दिन इस शुभ मुहूर्त में करें भगवान शिव की पूजा, जानिए व्रत की सही डेट और महत्व

Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत देवो के देव महादेव को समर्पित है और इस दिन यदि इनका विधि-विधान से पूजन किया जाए तो जीवन में आ रही सभी परेशानियां मिट जाती हैं.

Published date india.com Published: January 27, 2026 6:08 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Pradosh Vrat 2026: माघ प्रदोष व्रत के दिन इस शुभ मुहूर्त में करें भगवान शिव की पूजा, जानिए व्रत की सही डेट और महत्व

Shukra Pradosh Vrat 2026 Date: हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित है और प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है. बता दें कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है. मान्यता है कि यदि इस दिन जातक विधि-विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करें तो जीवन से दुखों का अंत होता है. पंचांग के अनुसार अभी माघ माह चल रहा है और इस माह का प्रदोष व्रत आने वाला है. आइए जानते हैं जनवरी माह का अंतिम प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा.

प्रदोष व्रत 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 ​जनवरी को सुबह 11 बजकर 9 मिनट पर शुरू होगी और 31 जनवरी को सुबह 8 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगी. वैसे तो सभी व्रत उदयातिथि के अनुसार रखे जाते हैं लेकिन प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में रखा जाता है. इसलिए जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत 30 जनवरी 2026 को रखा जाएगा. इस दिन शुक्रवार पड़ रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष नाम दिया गया है.

Swapna Shastra: सपने में आम दिखना नहीं है कोई आम बात! इसके पीछे छिपा है गहरा राज, जानिए शुभ-अशुभ संकेत 7

शुक्र प्रदोष व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार 20 जनवरी को शुक्र प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल शाम 5 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगा. ऐसे में शाम 5 बजकर 59 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 37 मिनट तक प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा. कहते हैं कि प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ऐसे में यदि उनका विधि-विधान से पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व

हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन व्रत रखने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं. प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ऐसे में यदि उनसे कुछ मांगा जाए तो वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते. भगवान शिव प्रदोष व्रत रखने वाले जातकों को निराश नहीं करते और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं. इस दिन विधि-विधान से शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और धूप, दीप, फल, फूल, भस्म, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.