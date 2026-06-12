Shukra Pradosh Vrat 2026: धन, सुख और सौभाग्य के लिए आज इस शुभ मुहूर्त में करें शिवजी की पूजा, यहां पढ़ें पावन व्रत कथा

Shukra Pradosh Vrat 2026: भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सबसे उत्तम माना गया है. कहते हैं कि इस दिन विधि—विधान से भोलेनाथ की उपासना करने वाले जातक को सुख-समृद्धि व सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

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Shukra Pradosh Vrat 2026

Shukra Pradosh Vrat 2026: सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व माना गया है और यह व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ता है. पंचांग के अनुसार आज यानि 12 जून 2026, शुक्रवार को ज्येष्ठ अधिकमास की त्रयोदशी तिथि है और आज शुक्र प्रदोष व्रत रखा जा रहा है. बता दें कि जब यह व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है, तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है. यह खास संयोग न केवल महादेव के आशीर्वाद से जीवन के सारे कष्ट दूर करता है, बल्कि धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से घर को सुख, अटूट धन और वैभव से भर देता है. यदि आप भी लंबे समय से आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या वैवाहिक जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आज का यह पावन व्रत आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा ला सकता है. आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा.

शुक्र प्रदोष व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है. महिलाएं प्रदोष व्रत वैवाहिक सुख, धन-वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं. प्रदोष व्रत की विशेषता है कि इस दिन भोलेनाथ की उपासना प्रदोष काल यानि सूर्यास्त के बाद की जाती है. कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में शिवजी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं. पंचांग के अनुसार आज यानि 12 जून 2026 को प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7 बजकर 36 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 20 मिनट तक रहेगा.

यहां पढ़ें शुक्र प्रदोष व्रत कथा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब पूजा के बाद उस व्रत से जुड़ी कथा सुनी या पढ़ी जाए. आज शुक्र प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में पूजा करते समय शुक्र प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़ें. जो कि इस प्रकार है: प्राचीन काल में एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी जो कि भिक्षा मांगकर अपना पालन-पोषण कर रही थी. एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर की ओर वापस लौट रही थी तभी उसे रास्ते में दो बेहद ही सुंदर बच्चे मिले जो अपने परिवार से बिछड़ गए थे. बालक बेहद ही छोटे थे और इसलिए अपने घर का रास्ता या परिवार के बारे में कुछ बताने में असक्षम थे. ऐसे में ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने घर ले आई और उनका पालन-पोषण करने लगी. धीरे-धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे तब ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई.

ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल्य से निवेदन किया कि वह अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता करें कि आखिर ये बालक कौन हैं? ऋषि शांडिल्य ने तप के बल पर पता किया तो वह चौंक गए क्योंकि ये दोनों कोई साधारण बालक नहीं थे बल्कि विदर्भ राज के राजकुमार हैं. गंदर्भ नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राज-पाठ छीन गया था और बालक परिवार से बिछड़ गए थे. बालकों के बारे में जानने के बाद ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन बालकों को अपने पिता और राज्य दोनों मिल जाएं. तब ऋषि शांडिलय ने उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी.

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दोनों बालकों समेत उस ब्राह्मणी ने भी विधि-विधान से प्रत्येक माह का प्रदोष व्रत किया और प्रदोष व्रत के प्रभाव से बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमती से हुई, दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगे. इसके बाद अंशुमती के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी. इसके बाद दोनों राजकुमारों ने अंशुमती के पिता की मदद से गंदर्भ पर हमला किया और जीत हासिल की. जिसके बाद उन्हें अपना सिंहासन वापस मिल गया और उन्होंने अपनी मां समान गरीब ब्राह्मणी को भी राज्य में एक खास स्थान दिया, जिससे उनके भी सारे दुख खत्म हो गए. प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमारों को अपना राज-पाठ वापस मिल गया था.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.