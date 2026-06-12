  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Shukra Pradosh Vrat 2026 Shubh Muhurat Puja Vidhi Vrat Katha In Hindi

Shukra Pradosh Vrat 2026: धन, सुख और सौभाग्य के लिए आज इस शुभ मुहूर्त में करें शिवजी की पूजा, यहां पढ़ें पावन व्रत कथा

Shukra Pradosh Vrat 2026: भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सबसे उत्तम माना गया है. कहते हैं कि इस दिन विधि—विधान से भोलेनाथ की उपासना करने वाले जातक को सुख-समृद्धि व सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

Written by: Renu Yadav
Updated: June 12, 2026, 12:05 PM IST
Shukra Pradosh Vrat 2026: धन, सुख और सौभाग्य के लिए आज इस शुभ मुहूर्त में करें शिवजी की पूजा, यहां पढ़ें पावन व्रत कथा
Shukra Pradosh Vrat 2026

Shukra Pradosh Vrat 2026: सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व माना गया है और यह व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ता है. पंचांग के अनुसार आज यानि 12 जून 2026, शुक्रवार को ज्येष्ठ अधिकमास की त्रयोदशी तिथि है और आज शुक्र प्रदोष व्रत रखा जा रहा है. बता दें कि जब यह व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है, तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है. यह खास संयोग न केवल महादेव के आशीर्वाद से जीवन के सारे कष्ट दूर करता है, बल्कि धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से घर को सुख, अटूट धन और वैभव से भर देता है. यदि आप भी लंबे समय से आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या वैवाहिक जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आज का यह पावन व्रत आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा ला सकता है. आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा.

शुक्र प्रदोष व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है. महिलाएं प्रदोष व्रत वैवाहिक सुख, धन-वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं. प्रदोष व्रत की विशेषता है कि इस दिन भोलेनाथ की उपासना प्रदोष काल यानि सूर्यास्त के बाद की जाती है. कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में शिवजी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं. पंचांग के अनुसार आज यानि 12 जून 2026 को प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7 बजकर 36 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 20 मिनट तक रहेगा.

और पढ़ें: Shukra pradosh 2026: जब शिव जी के पेट में सालों कैद रहे शुक्राचार्य! जानिए 'शुक्र प्रदोष' और महादेव के उदर का वो गुप्त संबंध Shukra Pradosh, Shiv Puran Rahasya, Lord Shiva and Shukracharya, Shukra Pradosh Vrat Katha, Why Shiva Swallowed Shukracharya, Mahabharat Shanti Parva Chapter 290, Mrit Sanjeevani Vidya, Shukra Pradosh Upay, Remedies for Wealth and Marriage, Pradosh Vrat Shloka, Astro Remedies for Venus, शुक्र प्रदोष, शिव पुराण रहस्य, शुक्राचार्य और शिव जी, शुक्र प्रदोष व्रत कथा, शिव जी ने शुक्राचार्य को पेट में क्यों निगला, महाभारत शांति पर्व अध्याय 290, मृत संजीवनी विद्या, शुक्र प्रदोष के उपाय, दाम्पत्य सुख के उपाय, दरिद्रता नाशक उपाय, त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल पूजा विधि Shukra pradosh 2026-shukra-pradosh-shiv-puran-shukracharya-mystery-shloka-Shukra-pradosh-upay Shukra pradosh 2026: शिव पुराण का सबसे बड़ा रहस्य! क्यों महादेव ने दैत्यगुरु शुक्राचार्य को अपने पेट में निगल लिया था? जानिए शुक्र प्रदोष और शिव के उदर का वो प्रामाणिक सच. साथ ही जानें शुक्र प्रदोष के अचूक उपाय जो जीवन को वैभव से भर देंगे. Shiv Puran Rahasya: सनातन परंपरा में त्रयोदशी तिथि के संध्याकाल को 'प्रदोष काल' कहा गया है. वैसे तो हर महीने पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व है, लेकिन जब यह पावन तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है, तो इसे 'शुक्र प्रदोष' या 'भृगुवार प्रदोष' कहा जाता है. आम तौर पर लोग इस व्रत को सुख, समृद्धि और दाम्पत्य प्रेम के लिए रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन का संबंध भगवान शिव के उदर (पेट) से जुड़े एक अत्यंत प्राचीन और विस्मयकारी रहस्य से है. इसका पूरा प्रामाणिक विवरण हमारे महापुराणों में दर्ज है. अंधकासुर युद्ध और मृत-संजीवनी का संकट शिव पुराण के रुद्रसंहिता,युद्ध खंड के अनुसार, एक समय भगवान शिव के गणों और महाशक्तिशाली दैत्यराज अंधकासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था. वीरभद्र और नंदी के नेतृत्व में शिव-सेना असुरों पर भारी पड़ रही थी. लेकिन तभी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी 'मृत-संजीवनी विद्या' का प्रयोग शुरू कर दिया. युद्ध में जो भी राक्षस मारा जाता, शुक्राचार्य अपने मंत्र बल से उसे तुरंत जीवित कर देते. इसके कारण युद्ध का कोई अंत नहीं हो रहा था और शिव-गण हताश होने लगे. जब महादेव ने निगला शुक्राचार्य को जब भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य के कारण धर्म की स्थापना में बाधा आ रही है, तो उनका तीसरा नेत्र क्रोध से फड़क उठा. उन्होंने नंदी को आदेश देकर शुक्राचार्य को बंदी बनवाया और उन्हें सीधे निगल गए. शिव पुराण (रुद्रसंहिता, युद्ध खण्ड) का मूल अंश ततो रुद्रेण घोरेण मखेन स महामुनिः। प्रक्षिप्तो ह्युदरे तूर्णं भक्षयित्वा विनाशितः ॥ अर्थ: तब भयानक रूप धारण करने वाले भगवान रुद्र ने अपने मुख के द्वारा उन महामुनि शुक्राचार्य को तुरंत अपने उदर में डाल लिया और उन्हें निगल गए. उदर में वर्षों की कैद और नया जन्म शुक्राचार्य कई वर्षों तक महादेव के उदर के भीतर अंधकार में कैद रहे लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और शिव जी के पेट के भीतर ही उनकी घोर स्तुति शुरू कर दी. अंततः, वर्षों बाद महादेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने शुक्राचार्य को बाहर आने का मार्ग दिया. शुक्राचार्य महादेव के वीर्य/तेज मार्ग जिसे शुक्र मार्ग भी कहा जाता है से बाहर प्रकट हुए. चूंकि वे शिव के शरीर से बाहर निकले थे, इसलिए महादेव ने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया. शिव पुराण का द्वितीय अंश मदुदराद्विनिष्क्रान्तो यस्मात्त्वं हि मदात्मजः। तस्माच्छुक्रेति नाम्ना त्वं ख्यातो भव जगत्त्रये ॥ अर्थ: महादेव ने कहा चूंकि तुम मेरे उदर से बाहर निकले हो, इसलिए तुम मेरे आत्मज (पुत्र) हो. इसी कारण आज से तुम तीनों लोकों में 'शुक्र' के नाम से विख्यात होगे. महाभारत में भी दर्ज है यही गवाही सिर्फ शिव पुराण ही नहीं, वेदव्यास रचित महाभारत के शांति पर्व मोक्षधर्म पर्व - अध्याय 290 में भी स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को इस घटना की गवाही दी है. उदरान्निस्सृतं दृष्ट्वा तमुवाच महेश्वरः। पुत्रत्वं गच्छ मे ब्रह्मन् न वध्यस्त्वं ममाभवः ॥ अर्थ: भगवान महेश्वर ने जब शुक्राचार्य को अपने उदर से बाहर निकला देखा, तो कहा- हे ब्राह्मण! अब तुम मेरे पुत्रभाव को प्राप्त हो गए हो, इसलिए अब तुम मेरे द्वारा वध करने योग्य नहीं हो (अमर हो). इसके बाद महादेव ने उन्हें आकाश में सबसे चमकदार तारा बनने का वरदान दिया. शुक्र प्रदोष पर क्यों होता है 'संजीवनी' चमत्कार? यही वह गुप्त राज है जो शुक्र प्रदोष को महा-कल्याणकारी बनाता है. शुक्रवार का दिन महादेव के इसी 'पुत्र' शुक्र ग्रह का है. शास्त्रों के अनुसार, शुक्र प्रदोष के दिन ब्रह्मांड में वैरागी शिव और भौतिकता के स्वामी शुक्र, दोनों की ऊर्जा एक साथ जाग्रत होती है. जिस तरह शुक्राचार्य ने शिव के पेट से निकलकर नया जीवन पाया था, ठीक उसी तरह इस दिन की गई शिव साधना मनुष्य के जीवन के 'मृत प्राय' हिस्सों जैसे टूटता हुआ रिश्ता, डूबता व्यापार या असाध्य बीमारी में संजीवनी की तरह दोबारा जान फूंक देती है. इस दिन शाम को शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप और दूध-मिश्री का अभिषेक करने से कुंडली का कमजोर शुक्र भी राजयोग देने की स्थिति में आ जाता है और दरिद्रता का समूल नाश होता है.

यहां पढ़ें शुक्र प्रदोष व्रत कथा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब पूजा के बाद उस व्रत से जुड़ी कथा सुनी या पढ़ी जाए. आज शुक्र प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में पूजा करते समय शुक्र प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़ें. जो कि इस प्रकार है: प्राचीन काल में एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी जो कि भिक्षा मांगकर अपना पालन-पोषण कर रही थी. एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर की ओर वापस लौट रही थी तभी उसे रास्ते में दो बेहद ही सुंदर बच्चे मिले जो अपने परिवार से बिछड़ गए थे. बालक बेहद ही छोटे थे और इसलिए अपने घर का रास्ता या परिवार के बारे में कुछ बताने में असक्षम थे. ऐसे में ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने घर ले आई और उनका पालन-पोषण करने लगी. धीरे-धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे तब ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई.

ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल्य से निवेदन किया कि वह अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता करें कि आखिर ये बालक कौन हैं? ऋषि शांडिल्य ने तप के बल पर पता किया तो वह चौंक गए क्योंकि ये दोनों कोई साधारण बालक नहीं थे बल्कि विदर्भ राज के राजकुमार हैं. गंदर्भ नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राज-पाठ छीन गया था और बालक परिवार से बिछड़ गए थे. बालकों के बारे में जानने के बाद ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन बालकों को अपने पिता और राज्य दोनों मिल जाएं. तब ऋषि शांडिलय ने उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी.

और पढ़ें: Mulank Prediction: क्या आपका मूलांक 4 है? जानिए किस तारीख को जन्मे लोग बन सकते हैं आपके ड्रीम पार्टनर…शादी करते ही बदल जाएगी किस्मत

दोनों बालकों समेत उस ब्राह्मणी ने भी विधि-विधान से प्रत्येक माह का प्रदोष व्रत किया और प्रदोष व्रत के प्रभाव से बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमती से हुई, दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगे. इसके बाद अंशुमती के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी. इसके बाद दोनों राजकुमारों ने अंशुमती के पिता की मदद से गंदर्भ पर हमला किया और जीत हासिल की. जिसके बाद उन्हें अपना सिंहासन वापस मिल गया और उन्होंने अपनी मां समान गरीब ब्राह्मणी को भी राज्य में एक खास स्थान दिया, जिससे उनके भी सारे दुख खत्म हो गए. प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमारों को अपना राज-पाठ वापस मिल गया था.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.