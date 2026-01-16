  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Shukra Pradosh Vrat 2026 The Luck Will Change Of These Two Zodiac Signs The Wallet Will Be Filled With Money

Shukra Pradosh Vrat 2026: आज शुक्र प्रदोष व्रत के दिन चमकेगी इन दो राशियों की किस्मत, पैसों से भर जाएगी तिजोरी

Shukra Pradosh Vrat 2026: पंचांग के अनुसार आज यानि 16 जनवरी को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जा रहा है. इस दिन मन के कारक चंद्र देव भी गोचर करने जा रहे हैं.

Published date india.com Published: January 16, 2026 7:29 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Shukra Pradosh Vrat 2026: आज शुक्र प्रदोष व्रत के दिन चमकेगी इन दो राशियों की किस्मत, पैसों से भर जाएगी तिजोरी

Shukra Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत देवो के देव महादेव को समर्पित है और इस दिन यदि भोलेनाथ का विधि-विधान से पूजन किया जाए तो वह प्रसन्न होकर अपने जातकों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. आज साल का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जा रहा है और शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं. पंचांग के अनुसार आज शुक्र प्रदोष व्रत के दिन बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है क्योंकि आज मासिक शिवरात्रि भी है जो भी भगवान शिव को समर्पित होती है. शुक्र प्रदोष व्रत दो राशियों के लिए बेहद ही शुभ साबित होने वाला है.

चंद्र देव करेंगे राशि परिवर्तन

ज्योतिष शास्त्र में चंद्र देव को मन, भावना, मानसिक शांति, माता व सुख-शांति का कारक माना गया है. चंद्र ग्रह के शुभ स्थिति में होने पर तनाव से मुक्ति मिलती है और यदि चंद्र देव का प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपनी माता का सम्मान करें और उनका ध्यान रखें. आज शुक्र प्रदोष व्रत के दिन मन के कारक चंद्र देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. चंद्र देव आज सुबह 5 बजकर 47 मिनट पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे और अगले दो दिन इसी राशि में रहेंगे. चंद्र देव का राशि परिवर्तन कुछ राशियों ​की जिंदगी बदल देगा. आइए जानते हैं किन दो राशियों के लिए शुभ होगा शुक्र प्रदोष व्रत का दिन?

Breakup in Kundali: कुंडली में इस ग्रह के कमजोर होने पर होता है ब्रेकअप, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं निभा पाते रिश्ता 7

वृश्चिक राशि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसेगी. इस राशि वालों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा और धन से जुड़ी समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा. मानसिक तनाव व टेंशन होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा. लंबे समय से कहीं फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है. प्रदोष व्रत के दिन यदि भगवान शिव का पूजन किया जाए तो जीवन में आ रही कई परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है.

कुंभ राशि

शुक्र प्रदोष व्रत का दिन कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत ही शुभ साबित होने वाला है. इस राशि के जातकों को धन से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और धन प्राप्ति के भी रास्ते खुलेंगे. जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है. अगर आप किसी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो अब वह तनाव दूर हो जाएगा और जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा. पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और घर में खुशियां आएंगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.