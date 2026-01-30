Hindi Faith Hindi

Shukra Pradosh Vrat Katha In Hindi Read This Story Poverty Will Go Away And Paths To Happiness And Prosperity Will Open

Shukra Pradosh Vrat Katha: आज शुक्र प्रदोष व्रत के दिन पढ़े ये कथा, दूर होगी दरिद्रता और खुलेंगे सुख-समृद्धि के रास्ते

Shukra Pradosh Vrat Katha: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण होता है.

Shukra Pradosh Vrat Katha: वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 30 जनवरी 2026, शुक्रवार को माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और इस दिन प्रदोष व्रत रखा जा रहा है जिसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं. यह व्रत देवो के देव महादेव को समर्पित है और इस दिन भोलेनाथ की उपासना करने से जातक को शुभ फल प्राप्त होता है. बता दें कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल यानि सूर्यास्त के बाद की जाती है. कहते हैं कि प्रदोष काल में शिवजी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जातकों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. लेकिन कथा के बिना यह व्रत अधूरा जाना जाता है. इसलिए पूजा के बाद शुक्र प्रदोष कथा जरूर पढ़नी चाहिए.

पढ़ें शुक्र प्रदोष व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मणी रहा करती थी और उसके पति की मृत्यु हो गई थी. पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी अपना पालन-पोषण भिक्षा मांगकर करती थी. एक दिन जब वह भिक्षा मांग कर अपने घर वापस लौट रही थी, तो उसे रास्ते में दो बालक दिखाई दिए जो कि बेसहारा थे. ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई और उनका पालन-पोषण करने लगी. जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई. जहां उसने ऋषि शांडिल्य से कहा कि वह उन अपने तपोबल से बताएं कि आखिर ये बालक कौन हैं? ऋषि शांडिल्य ने तप के बल पर पता किया तो वह चौंक गए क्योंकि यह बालक साधारण नहीं थे बल्कि विदर्भ राज के राजकुमार हैं. गंदर्भ नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राज-पाठ छीन गया था और बालक दर-बदर हो गए थे.

इसके बाद ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन बालकों को अपने पिता और राज्य दोनों मिल जाएं. तब ऋषि शांडिलय ने उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी. बालकों समेत उस ब्राह्मणी ने विधि-विधान से प्रत्येक माह का प्रदोष किया. जिसके प्रभाव से एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमती से हुई, दोनों एक-दूसरे को चाहने लगे. तब अंशुमती के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी. इसके बाद दोनों राजकुमारों ने अंशुमती के पिता की मदद से गंदर्भ पर हमला किया और जीत हासिल की. जिसके बाद उन्हें अपना सिंहासन वापस मिल गया और उन्होंने अपनी मां समान गरीब ब्राह्मणी को भी राज्य में एक खास स्थान दिया, जिससे उनके भी सारे दुख खत्म हो गए. राज-पाठ वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

