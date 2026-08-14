Shukrawar Upay: शुक्रवार को घर में लगाएं ये सुगंधित पौधा और शाम को करें ये काम, मां लक्ष्मी की बनी रहेगी कृपा!

Shukrawar Upay: शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन मां लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख—समृद्धि आती है. साथ ही शुक्रवार के दिन घर में एक विशेष पौधा लगाना बेहद ही शुभ माना गया है.

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Shukrawar Ke Upay

शुक्रवार के दिन होती है मां लक्ष्मी की पूजा.

मां लक्ष्मी की कृपा से घर में नहीं होती धन-धान्य की कमी.

सुख-समृद्धि के लिए शुक्रवार को घर में ये खास पौधा लगाना शुभ.

पौधा लगाने ही काफी नहीं, बल्कि इसकी पूजा भी की जाती है.

Shukrawar Upay: हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करने और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने से सुख-समृद्धि की कामना की जाती है. शुक्रवार के दिन कुछ लोग घर में सुगंधित और शुभ माने जाने वाले पौधे लगाने को भी शुभ मानते हैं. अगर आप भी शुक्रवार के दिन घर में सकारात्मक माहौल बनाना चाहते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं तो मोगरे का पौधा एक अच्छा विकल्प माना जाता है. इसकी सुगंध घर के वातावरण को खुशनुमा बनाती है। धार्मिक मान्यताओं में सुगंध को पूजा-पाठ और देवी-देवताओं की आराधना से भी जोड़ा जाता है.

शुक्रवार को मोगरे का पौधा लगाना क्यों माना जाता है शुभ?

मोगरे के फूल अपनी तेज और मनमोहक खुशबू के लिए जाने जाते हैं. पूजा में सुगंधित फूलों का इस्तेमाल लंबे समय से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है. ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शुक्र ग्रह का संबंध सुंदरता, सुगंध, सुख-सुविधा और ऐश्वर्य से माना जाता है. इसलिए शुक्रवार को सुगंधित फूलों वाला पौधा घर में लगाना कुछ लोग शुभ मानते हैं.

मोगरे का पौधा लगाने की सही दिशा

मोगरे के पौधे को ऐसी जगह रखना बेहतर होता है जहां उसे पर्याप्त रोशनी और हवा मिल सके. वास्तु शास्त्र के अनुसार मोगरे का पौधा लगाने के लिए घर की पूर्व या उत्तर दिशा को सबसे अनुकूल माना गया है. ध्यान रखें कि पौधा सूखा या मुरझाया हुआ न रहे. पौधों की नियमित देखभाल घर के वातावरण को भी बेहतर बनाए रखती है.

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शुक्रवार की शाम करें ये काम

शुक्रवार की शाम घर की साफ-सफाई करने के बाद पूजा स्थल पर दीपक जलाने की परंपरा है. आप मां लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने घी का दीपक जला सकते हैं. इसके बाद शांत मन से मां लक्ष्मी का ध्यान करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें. अगर घर में मोगरे के फूल उपलब्ध हों तो उन्हें पूजा में अर्पित किया जा सकता है. शुक्रवार की शाम घर को सुगंधित रखना शुभ माना जाता है. कहते हैं कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.