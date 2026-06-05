Shukrawar Vrat Niyam: क्या पुरुष भी रख सकते हैं शुक्रवार का व्रत? जानिए धर्म शास्त्रों में क्या है इसका नियम

Shukrawar Vrat Niyam: हिंदू धर्म में सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित होते हैं और शुक्रवार की बात करें तो इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है. इसके अलावा कुंडली में मौजूद शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भी शुक्रवार के दिन व्रत रखना फलदायी माना गया है. ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य, धन-दौलत और खुशहाली का प्रतीक माना गया है. जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में होता है उसे धन-दौलत और ऐशो-आराम की कमी नहीं होती. इसलिए शुक्रवार का व्रत रखना बेहद ही फलदायी माना गया है. आमतौर पर महिलाएं धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का व्रत रखती हैं. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर महिलाएं ही क्यों मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का व्रत रखती हैं! जबकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा तो पुरुषों को भी चाहिए? ऐसे में यह सवाल भी मन में कई बार जरूर उठता होगा कि क्या पुरुष भी शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं? तो आइए एस्ट्रोलॉजर सविता सतीश से जानते हैं शुक्रवार के व्रत को लेकर पुरुषों के लिए क्या नियम हैं?
जी हां, बिल्कुल! धार्मिक शास्त्रों और पुराणों के अनुसार, महिलाओं की तरह ही पुरुष भी शुक्रवार का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रख सकते हैं. हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि व्रत या पूजा-पाठ केवल महिलाओं के लिए हैं. यदि कोई पुरुष आर्थिक तंगी से जूझ रहा है या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो ऐसे में उसके लिए शुक्रवार का व्रत रखना बेहद ही फलदायी होगा. इसके अलावा पुरुष यह व्रत भौतिक सुख-सुविधाओं की कामना के लिए भी रख सकते हैं.
शुक्रवार का व्रत दो अलग-अलग रूपों में रखा जाता है, एक मां वैभव लक्ष्मी यानि मां संतोषी का व्रत और दूसरा शुक्र ग्रह की शांति का व्रत. दोनों ही व्रत बेहद ही फलदायी माने गए हैं. यदि पुरुष शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो उन्हें कई लाभ मिलते हैं. यहां देखें शुक्रवार व्रत से मिलने वाले लाभ:
आर्थिक उन्नति: यदि किसी पुरुष का कोई काम बार-बार अटक रहा है या कर्ज का बोझ बढ़ गया है, तो मां वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने से धन के नए मार्ग खुलते हैं.
शुक्र ग्रह की मजबूती: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को आकर्षण, प्रेम, संपत्ति और दांपत्य सुख का कारक माना गया है. पुरुषों की कुंडली में शुक्र मजबूत होने पर उन्हें जीवन में मान-सम्मान और हर तरह का भौतिक सुख मिलता है.
दांपत्य जीवन में मधुरता: अगर वैवाहिक जीवन में अनबन चल रही है, तो पुरुष शुक्रवार के दिन व्रत रख सकते हैं. इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और शुक्र ग्रह की अशुभ स्थिति का प्रभाव कम होता है, जिससे रिश्ते में मिठास आती है और दांपत्य जीवन सुखमय होता है.
Q1. शुक्रवार के व्रत कब शुरू करने चाहिए?
शुक्रवार के दिन किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करने चाहिए.
Q2. कितने शुक्रवार व्रत रखने चाहिए?
11, 21 या 31 शुक्रवार व्रत रखना शुभ माना गया है.
Q3. क्यों रखते हैं शुक्रवार के व्रत?
शुक्रवार का व्रत मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए रखा जाता है.
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