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Shukrawar Vrat Niyam: क्या पुरुष भी रख सकते हैं शुक्रवार का व्रत? जानिए धर्म शास्त्रों में क्या है इसका नियम

Shukrawar Vrat Niyam: सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन महिलाएं सुख—समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं. लेकिन कई बार लोगों में मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि क्या शुक्रवार का व्रत पुरुष भी रख सकते हैं?

Written by: Renu Yadav
Updated: June 5, 2026, 3:14 PM IST
Shukrawar Vrat Niyam: क्या पुरुष भी रख सकते हैं शुक्रवार का व्रत? जानिए धर्म शास्त्रों में क्या है इसका नियम
Friday Vrat Rules
  • शुक्रवार का व्रत रखने से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है.
  • शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के साथ शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है.
  • शुक्र ग्रह के मजबूत होने पर सुख-समृद्धि, ऐशो-आराम, खुशहाली के द्वार खुलते हैं.

Shukrawar Vrat Niyam: हिंदू धर्म में सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित होते हैं और शुक्रवार की बात करें तो इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है. इसके अलावा कुंडली में मौजूद शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भी शुक्रवार के दिन व्रत रखना फलदायी माना गया है. ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य, धन-दौलत और खुशहाली का प्रतीक माना गया है. जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में होता है उसे धन-दौलत और ऐशो-आराम की कमी नहीं होती. इसलिए शुक्रवार का व्रत रखना बेहद ही फलदायी माना गया है. आमतौर पर महिलाएं धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का व्रत रखती हैं. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर महिलाएं ही क्यों मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का व्रत रखती हैं! जबकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा तो पुरुषों को भी चाहिए? ऐसे में यह सवाल भी मन में कई बार जरूर उठता होगा कि क्या पुरुष भी शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं? तो आइए एस्ट्रोलॉजर सविता सतीश से जानते हैं शुक्रवार के व्रत को लेकर पुरुषों के लिए क्या​ नियम हैं?

क्या पुरुष रख सकते हैं शुक्रवार का व्रत?

जी हां, बिल्कुल! धार्मिक शास्त्रों और पुराणों के अनुसार, महिलाओं की तरह ही पुरुष भी शुक्रवार का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रख सकते हैं. हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि व्रत या पूजा-पाठ केवल महिलाओं के लिए हैं. यदि कोई पुरुष आर्थिक तंगी से जूझ रहा है या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो ऐसे में उसके लिए शुक्रवार का व्रत रखना बेहद ही फलदायी होगा. इसके अलावा पुरुष यह व्रत भौतिक सुख-सुविधाओं की कामना के लिए भी रख सकते हैं.

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पुरुषों को शुक्रवार व्रत से क्या लाभ मिलते हैं?

शुक्रवार का व्रत दो अलग-अलग रूपों में रखा जाता है, एक मां वैभव लक्ष्मी यानि मां संतोषी का व्रत और दूसरा शुक्र ग्रह की शांति का व्रत. दोनों ही व्रत बेहद ही फलदायी माने गए हैं. यदि पुरुष शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो उन्हें कई लाभ मिलते हैं. यहां देखें शुक्रवार व्रत से मिलने वाले लाभ:

आर्थिक उन्नति: यदि किसी पुरुष का कोई काम बार-बार अटक रहा है या कर्ज का बोझ बढ़ गया है, तो मां वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने से धन के नए मार्ग खुलते हैं.

शुक्र ग्रह की मजबूती: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को आकर्षण, प्रेम, संपत्ति और दांपत्य सुख का कारक माना गया है. पुरुषों की कुंडली में शुक्र मजबूत होने पर उन्हें जीवन में मान-सम्मान और हर तरह का भौतिक सुख मिलता है.

दांपत्य जीवन में मधुरता: अगर वैवाहिक जीवन में अनबन चल रही है, तो पुरुष शुक्रवार के दिन व्रत रख सकते हैं. इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और शुक्र ग्रह की अशुभ स्थिति का प्रभाव कम होता है, जिससे रिश्ते में मिठास आती है और दांपत्य जीवन सुखमय होता है.

शुक्रवार व्रत के जरूरी नियम

  • चाहे पुरुष व्रत रखें या महिलाएं, व्रत के नियमों का पालन करना दोनों के लिए अनिवार्य है. शुक्रवार के व्रत में इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए. क्योंकि ​नियमों का पालन न करने पर व्रत अधूरा माना जाता है और उसका फल भी नहीं मिलता. यहां देखें शुक्रवार व्रत के नियम:
  • अगर आप शुक्रवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह संकल्प करें कि कितने शुक्रवार व्रत रखने हैं. बता दें कि शुक्रवार के व्रत 11, 21 या 31 रखे जाते हैं.
  • शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. जिससे मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह दोनों प्रसन्न होते हैं. पूजा में मां लक्ष्मी को सफेद फूल, सफेद चंदन और खीर का भोग लगाएं.
  • शुक्रवार के व्रत में सबसे कड़ा नियम यह है कि इस दिन खट्टी चीजों का सेवन वर्जित माना गया है. पुरुषों को भ इस दिन भूलकर भी नींबू, इमली, अचार या सिरका जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए और न ही घर में किसी और को खाने देना चाहिए.

Q1. शुक्रवार के व्रत कब शुरू करने चाहिए?

शुक्रवार के दिन किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करने चाहिए.

Q2. कितने शुक्रवार व्रत रखने चाहिए?

11, 21 या 31 ​शुक्रवार व्रत रखना शुभ माना गया है.

Q3. क्यों रखते हैं शुक्रवार के व्रत?

शुक्रवार का व्रत मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए रखा जाता है.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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