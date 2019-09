Ganesh Chaturthi 2019 की धूम पूरे देश में देखी जा रही है. गणेश चतुर्थी पर गणपति के आगमन पर लोगों का जोश देखते ही बनता है. मुंबई पर इस पर्व की खास तैयारियां की जाती हैं.

हर साल की तरह मुंबई से इस साल भी इस पर्व की फोटोज आ रही हैं. मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है.

वहीं सिद्धिविनायक मंदिर में काकड़ आरती हुई. इसके लिए दूर-दूर से लोग आते हैं.

Maharashtra: ‘Kakad Aarti’ being performed at the Shree Siddhivinayak Temple in Mumbai on the festival of #GaneshChaturthi . pic.twitter.com/sd1qsYb7Zs

मुंबई के माटूंगा में ‘गोल्ड गणेश’ भी चर्चा का विषय बने हुए हैं. देखें-

Mumbai: Preparations being done at the pandal of GSB Seva Mandal, in Matunga, for the ‘darshan’ of ‘gold Ganesh’ – the gold and precious stone-studded Ganpati idol. #GaneshChaturthi pic.twitter.com/7006VkEtiw

— ANI (@ANI) September 2, 2019