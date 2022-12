मंदिर से बाहर निकलने से पहले जरूर करें ये काम, शरीर के सात चक्र हो जाएंगे सक्रिय

मन्दिर में जाकर भगवान की पूजा के अलावा वहां मौजूद चीजों के उपयोग से आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं. हम बात कर रहे हैं घंटा बजाने की...

significance of ringing bell in temple in hindi: अक्सर जब भी मंदिर जाते हो तो देखते होंगे कि वहां मुख्य द्वार पर एक घंटा लगा होता है. लोग जब भी मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं तो उस घंटे को जरूर बजाते (mandir ka ghanta bajane se kya hota hai) हैं. ऐसे में एक मान्यता ये भी है कि मंदिर से निकलते वक्त भी जरूर घंटा बजाना चाहिए. ऐसे में लोगों को इसके फायदों के बारे में पता होना जरूरी हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि मन्दिर से बाहर निकलते वक्त घंटा क्यो बजाना (mandir ka ghanta bajane ke fayde) चाहिए. पढ़ते हैं आगे…

मन्दिर से जाते वक्त करें ये काम

मन्दिर का घंटा बजाना भगवान से प्रवेश करने की अनुमति का संकेत है. इससे मन मस्तिष्क के सभी चक्रों को खोला जा सकता है. वहीं सभी देवताओं को अपनी और आकर्षित करना है. यदि मन्दिर का घंटा बजाया जाए तो इससे आपके आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती हैं. मन्दिर का घंटा बजाने से ईश्वर को जागृत किया जा सकता है. घंटा बजाने से देवतागण प्रसन्न होते हैं. यदि मन्दिर का घंटा बजाया जाए तो इससे निकलने वाली तेज ध्वनि शरीर के सात चक्रों को सक्रिय कर सकती है. मंदिर में प्रवेश से पहले यदि घंटा बजाया जाए तो तन और मन पवित्र हो सकता है. यदि आप मन्दिर से निकलने से पहले घंटा बजाते हैं तो इससे आपका संदेश सीधे भगवान तक पहुंचता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं.

नोट – इस लेख में दी गई जानकारी मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है. india.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें.