Sindoor Ke Totke: हिंदू धर्म में सिंदूर का काफी महत्व होता है. इसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए माथे पर लगाती हैं. सिंदूर (Sindoor Ke Totke) हर सुहागिन महिला के श्रृंगार का अहम हिस्सा होता है. इसके अलावा, सिंदूर (Sindoor Ke Upay) से कई तरह की परेशाानियों से भी निजात पाया जा सकता है. ऐसे में आज हम आपको सिंदूर के कुछ ऐसे टोटकों (Kaise Kare Sindoor Ke Totke)के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी हर तरह की समस्याओं को खत्म कर देंगे. आइए जानते हैं इनके बारे में- Also Read - How To Make Sindoor At Home: केमिकल युक्त सिंदूर का ना करें इस्तेमाल, इन आसान स्टेप्स के जरिए बनाएं घर पर हर्बल सिंदूर

सिंदूर का पहला टोटका (Sindoor Ka Pehla Totka)- शादीशुदा रिश्ते में प्यार बढ़ाने के लिए रात को सोते समय पत्नी अपनी पति के तकिये के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नीं के तकिये के नीचे कपूर की दो टिकियां रख दें. सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर फेंक दें और कपूर को निकालर कमरे में जला दें. Also Read - राखी सावंत ने मांग में भरा सिंदूर, गले में पहना मंगलसूत्र, यूजर्स ने पूछा- किसके नाम का है?

सिंदूर का दूसरा टोटका (Sindoor Ka Dusra Totka)- धन लाभ के लिए एक नारियल पर कामिया सिंदूर, मौली तथा बासमती चावल अर्पित करके उसका पूजन करें और फिर उसे हनुमान मन्दिर में जाकर चढ़ा आएं.

सिंदूर का तीसरा टोटका (Sindoor Ka Teesra Totka)-सिंदूर को मरीज के ऊपर से उतारकर बहते हुए जल में प्रवाहित करने से बीमारी में तेजी से लाभ मिलता है.

सिंदूर का चौथा टोटका (Sindoor Ka Chautha Totka)- आदर और सम्मान पाने के लिए एक पान की पत्ते पर थोड़ा-सा फिटकरी और सिंदूर बांधकर बुधवार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबा कर आ जाएं. पिछे पलटकर न देंखे. यह कार्य तीन बुधवार तक करें.

सिंदूर का पांचवा टोटका (Sindoor Ka Panchwa Totka)- घर में सुख, शां‍ति और समृद्धि पाने के लिए दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. घर के मुख्‍य द्वार पर सिंदूर चढ़ी हुई गणेश प्रतिमा लगाएं.