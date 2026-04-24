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Sita Navami 2026 Date: कब है सीता नवमी? नोट करें डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

Sita Navami 2026: धर्म शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन माता सीता का जन्म हुआ था जिसे आज भी सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है.

Published date india.com Published: April 24, 2026 11:26 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Sita Navami 2026 Date: कब है सीता नवमी? नोट करें डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व
Sita Navami 2026

Sita Navami 2026 Date: माता सीता के जन्म के उत्सव को सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन माता सीता व भगवान राम का पूजन किया जाता है. मान्यता है कि यदि सुहागिन महिलाएं माता सीता का पूजन करें तो सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. सीता नवमी को जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है. आइए जानते हैं इस साल कब मनाई जाएगी सीता नवमी?

सीता नवमी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 24 अप्रैल को शाम 7 बजकर 21 मिनट पर शुरू होगी और 25 अप्रैल को शाम 6 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के दिन इस साल सीता नवमी 25 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी.

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सीता नवमी 2026 शुभ मुहूर्त

सीता नवमी के दिन सुबह 4 बजकर 19 मिनट से 5 बजकर 3 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. इसके बाद 11 बजकर 53 मिनट से दोपहर 12 बजकर 46 मिनट तक अभिजित मुहूर्त रहेगा. फिर दोपहर 2 बजकर 30 ​मिनट से 3 बजकर 23 मिनट तक विजय मुहूर्त, शाम 6 बजकर 29 मिनट से रात 8 बजकर 4 मिनट तक अमृत काल और रवि मुहूर्त पूरे दिन रहेगा. पूजा-पाठ के लिए इन सभी मुहूर्त को बेहद ही शुभ माना जाता है.

सीता नवमी का महत्व

सीता नवमी या जानकी जयंती को बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है. कहते हैं कि इस दिन यदि सुहागिन महिलाएं उपवास रखती हैं तो अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है. यह व्रत दांपत्य जीवन में खुशहाली और घर में सुख-शांति की कामना से रखा जाता है. इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा होती है.

सीता नवमी के दिन कैसे करें पूजा?

सीता नवमी के दिन सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता सीता व भगवान राम की मूर्ति स्थापित करें. इसके बाद गंगाजल से पूजा स्थल का स्वच्छ करें और माता सीता को सिंदूर का तिलक लगाकर सुहाग की सामग्री अर्पित करें. फिर फूल, फल, माला, अक्षत, धूप, दीप और मिठाई अर्पित करें. इसके बाद घी के तेल का दीपक जलाएं और आरती करें. आरती के बाद प्रसाद बांटें. यदि संभव हो तो इस दिन माता सीता के 108 नामें का भी जाप करना चाहिए.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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