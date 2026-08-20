Snake Plant Vastu Tips: घर में 'स्नेक प्लांट' लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान, वरना होगा नुकसान

Snake Plant Vastu Tips: सनातन परंपरा और वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों का विशेष महत्व माना गया है. घर में हरे-भरे पौधे न केवल पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं और सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि ये घर की ऊर्जा को भी गहराई से प्रभावित करते हैं. आजकल इनडोर प्लांट्स में ‘स्नेक प्लांट’ (Snake Plant) बेहद लोकप्रिय हो रहा है. देखने में खूबसूरत और हवा को शुद्ध करने वाला यह पौधा वास्तु के दृष्टिकोण से भी बेहद खास माना जाता है.
माना जाता है कि स्नेक प्लांट घर में सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) का संचार करता है और आर्थिक प्रगति के द्वार खोलता है. हालांकि, वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि इसे गलत दिशा या गलत तरीके से रखा जाए, तो यह नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है. आइए जानते हैं कि घर में स्नेक प्लांट लगाते समय किन वास्तु नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
वास्तु के अनुसार, किसी भी पौधे का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसे सही दिशा में स्थापित किया जाए. स्नेक प्लांट को घर की दक्षिण, पूर्व या दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है. दक्षिण-पूर्व दिशा को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यहां स्नेक प्लांट रखने से घर में धन की आवक बढ़ती है और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं.
यदि आपके घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर वास्तु दोष है या वहां नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, तो आप स्नेक प्लांट को मुख्य द्वार के पास रख सकते हैं. यह पौधा एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है. इससे घर के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहता है.
काम में एकाग्रता बढ़ाने और तनाव कम करने के लिए स्नेक प्लांट को स्टडी टेबल या वर्क डेस्क के पास रखा जा सकता है. यह न केवल आसपास की हवा को साफ रखता है, बल्कि मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है.
सेंटर (ब्रह्मस्थान) में न रखें: घर के ठीक बीचों-बीच यानी ब्रह्मस्थान में स्नेक प्लांट कभी नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से घर की सुख-शांति प्रभावित हो सकती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है.
बाथरूम या बंद अंधेरी जगह: स्नेक प्लांट को कभी भी बहुत अधिक नमी वाली जगह जैसे बाथरूम के ठीक अंदर या बिल्कुल अंधेरे कोने में न रखें. इससे पौधा सूखने लगता है और सूखा हुआ पौधा वास्तु दोष उत्पन्न करता है.
बेड के ठीक सामने न लगाएं: यद्यपि स्नेक प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन इसे बेडरूम में सीधे बेड के सामने रखने से बचना चाहिए. इसे कमरे के किसी कोने या खिड़की के पास रखना बेहतर होता है.
सुखे पत्तों को तुरंत हटाएं: यदि स्नेक प्लांट का कोई पत्ता पीला पड़ जाए या सूख जाए, तो उसे तुरंत काटकर अलग कर दें. सूखा हुआ पौधा घर में नकारात्मकता लाता है.
नासा (NASA) के एक अध्ययन के अनुसार, स्नेक प्लांट हवा में मौजूद जहरीले तत्वों जैसे बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड को साफ करने में सक्षम है. जब स्वास्थ्य और वास्तु का यह संगम सही दिशा में स्थापित होता है, तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित रूप से होता है. इसलिए, स्नेक प्लांट लाते समय ऊपर बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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