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Snake Ring Astrology: सांप वाली अंगूठी पहनने से खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते! लेकिन सही धातु चुनना है जरूरी, फिर देखें इसका
Snake Ring Astrology: ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे रत्नों का जिक्र किया गया है जो कि आपकी किस्मत बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं. इन्हीं में से एक है Snake Ring यानि सांप वाली अंगूठी.
Snake Ring Astrology: अंगूठी केवल फैशन के लिए ही नहीं, बल्कि किस्मत बदलने के लिए भी पहनी जात है. हालांकि, यह बात सुनने में आपको जरूर अजीब लग रही होगी लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ Magical Rings के बारे में बताया है और Snake Ring भी उन्हीं में से एक है. जिसे सांप वाली अंगूठी कहते हैं, इसे बहुत ही प्रभावशाली और रहस्यमयी माना जाता है. सांप वाली अंगूठी में कई ऐसे गुण छिपे हुए हैं जो कि जीवन में सकारात्मक बदलाव जा सकते हैं. लेकिन ऐसा तभी संभव है जब सांप वाली अंगूठी को सही धातू और नियम के अनुसार धारण किया जाए.
क्यों खास मानी जाती है Snake Ring?
हिंदू मान्यताओं में सांप को शक्ति, रहस्य और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है. यहां तक भगवान शिव का आभूषण सांप है और उनके में नाग विराजमान रहते हैं, इसलिए Snake Ring को आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्षा से जोड़कर भी देखा जाता है. वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सांप वाली अंगूठी राहु-केतु और कालसर्प दोष के प्रभाव को कम करने में भी सहायक साबित होती है.
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किस धातु की Snake Ring होती है शुभ?
सांप वाली अंगूठी तभी प्रभावशाली होती है जब उसे सही धातु में पहना जाएं. सही धातु में पहनने पर ही उसका सकारात्मक प्रभाव नजर आता है. आइए जानते किस धातु में पहननी चाहिए सांप वाली अंगूठी?
चांदी की Snake Ring
ज्योतिष शास्त्र में चांदी को चंद्रमा से संबंधित माना गया है. यदि सांप वाली अंगूठी को चांदी की धातू में पहना जाए तो बेहद ही शुभ होता है. चांदी की Snake Ring मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और भावनात्मक संतुलन के लिए शुभ मानी जाती है. यह राहु के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करती है.
पंचधातु की Snake Ring
शास्त्रों में पंचधातु को बेहद पवित्र माना जाता है. आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने और नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए पंचधातु से बनी Snake Ring पहननी चाहिए.
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सोने की Snake Ring
सोने में जुड़ी सांप वाली अंगूठी शुक्र और सूर्य से जुड़ी मानी जाती है. इसे पहनने से आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ता है. लेकिन ध्यान रखें कि सोने की Snake Ring हर किसी के लिए शुभ नहीं होती. इसलिए इसे पहनने से पहले ज्योतिष सलाह अवश्य लें.
Snake Ring पहनने के फायदे
- Snake Ring यानि सांप वाली अंगूठी नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करती है और इसे पहनने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.
- करियर और कारोबार में तरक्की के लिए भी सांप वाली अंगूठी पहनना शुभ माना गया है.
- यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु-केतु से जुड़े दोष हैं तो Snake Ring पहनने से इन दोषों का प्रभाव कम हो सकता है.
- मानसिक तनाव और डर को कम करने के लिए भी Snake Ring को बेहद ही फायदेमंंद माना गया है.
- लेकिन ध्यान रखें कि Snake Ring पहनने के लिए सोमवार और शनिवार का दिन बेहद शुभ माना जाता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.