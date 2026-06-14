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Solar Eclipse 2026: सूर्य ग्रहण बदल सकता है कुंभ समेत इन 4 राशियों की किस्मत! धन लाभ के साथ मिलेगा सफलता और सौभाग्य का साथ

Solar Eclipse 2026: साल का दूसरा सूर्य ग्रहण इस बार 12 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है और इस दिन हरियाली अमावस्या भी मनाई जाएगी. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए चमत्कारी साबित होने वाला है.

Written by: Renu Yadav
Published: June 14, 2026, 9:23 AM IST
Solar Eclipse 2026: सूर्य ग्रहण बदल सकता है कुंभ समेत इन 4 राशियों की किस्मत! धन लाभ के साथ मिलेगा सफलता और सौभाग्य का साथ
Surya Grahan 2026

Solar Eclipse 2026: ब्रह्मांड में घटने वाली कुछ खगोलीय घटनाएं सिर्फ वैज्ञानिकों को ही आकर्षित नहीं करती, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इनका गहरा महत्व माना जाता है. साल 2026 में लगने वाला दूसरा सूर्य ग्रहण बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस सूर्य ग्रहण पर कुछ ऐसा महासंयोग बनने जा रहा है जो कि कई राशियों की दिशा और दशा दोनों बदल देगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, यह सूर्य ग्रहण कुछ चुनिंदा राशियों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा और इन राशियों के बंद किस्मत के दरवाजे खुलेंगे. इन राशियों को न केवल धन-दौलत की प्राप्ति होगी बल्कि मान-सम्मान और सौभाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा. आइए जानते किन राशियों के जीवन में यह सूर्य ग्रहण नई रोशनी लेकर आने वाला है.

हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगाने वाला है और इसी दिन सावन माह की हरियाली अमावस्या भी मनाई जाएगी. सूर्य ग्रहण और हरियाली अमावस्या का यह संयोग बेहद ही दुर्लभ है. बता दें कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तब सूर्य की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाती और तभी सूर्य ग्रहण लगता है. साल का दूसरा व अंतिम सूर्य ग्रहण इस बार कर्क राशि में लगने जा रहा है. जो कि मिथुन, कन्या, कुंभ और मीन राशि के जातकों की जिंदगी बदल देगा.

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मिथुन राशि: मिलेगी तरक्की

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि पर सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ेगा. इस राशि के जातकों को नौकरी के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी और काम के कई नए अवसर भी मिलेंगे. बिजनेस कर रहे लोगों को भी कोई बड़ी डील मिल सकती है.

कन्या राशि: पूरे होंगे सपने

कन्या राशि के लिए भी आने वाला सूर्य ग्रहण गेम चेंजर साबित होगा. इस राशि के लोगों के जीवन में कई पॉजिटिव बदलाव आएंगे. लंबे समय से रूके हुए काम पूरे हो सकते हैं और नए कार्य की शुरुआत के लिए बेहद ही अच्छा समय है. रिश्तों में आ रही कड़वाहट दूर होगी और परिवार में प्रेम बढ़ेगा.

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कुंभ राशि: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण बेहद ही शुभ साबित होने वाला है. सूर्य ग्रहण और हरियाली अमावस्या का यह दुर्लभ संयोग इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगा. इन लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी और काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

मीन राशि: नए काम में मिलेगी सफलता

अगर मीन राशि के लोग कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो सूर्य ग्रहण के शुभ प्रभाव से इन लोगों को उस काम सफलता मिलेगी. यह ग्रहण इनके लिए नई रोशनी लेकर आएगा और भविष्य के लिए कई मजबूत फैसले लेने में मदद करेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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