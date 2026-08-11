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Surya Grahan, Amavasya 2026: अमावस्या पर सूर्यग्रहण का संयोग! राशि के हिसाब से करें ये दान, बन जाएगी बात

Surya Grahan 2026: अमावस्या के दिन सूर्यग्रहण का संयोग बन रहा है. जानिए 12 राशियों के जातक राशि के अनुसार किन चीजों का दान कर सकते हैं और इसका धार्मिक महत्व क्या है.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 11, 2026, 4:13 PM IST
Surya Grahan 2026
Surya Grahan, Amavasya 2026: राशि के हिसाब से करें ये दान, बन जाएगी बात

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा सूर्यग्रहण लगने जा रहा है. खास बात यह है कि इसी दिन श्रावण अमावस्या भी पड़ रही है. पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 12 अगस्त को रात 11:06 बजे तक रहेगी. वहीं NASA के अनुसार 12 अगस्त को पूर्ण सूर्यग्रहण होगा, जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा.

धार्मिक मान्यताओं में अमावस्या को दान-पुण्य, पितरों के तर्पण और जरूरतमंदों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. वहीं सूर्यग्रहण के समय मंत्र जाप और धार्मिक साधना का विशेष महत्व बताया जाता है. ऐसे में अमावस्या और सूर्यग्रहण का एक ही दिन पड़ना धार्मिक दृष्टि से खास माना जा रहा है. हालांकि, ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने के कारण यहां सूतक मानने को लेकर अलग-अलग मत हो सकते हैं. इसलिए किसी भी धार्मिक नियम के पालन से पहले स्थानीय पंचांग या विद्वान की सलाह लेना उचित रहेगा.

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मेष राशि

मेष राशि के जातक इस दिन गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं. ज्योतिषीय मान्यता में गुड़ का संबंध सूर्य से माना जाता है. जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है. दान करते समय मन में किसी तरह के अहंकार या दिखावे का भाव नहीं रखना चाहिए.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि सफेद वस्तुओं का दान मन की शांति और सकारात्मकता से जुड़ा होता है. अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद परिवार की मदद भी की जा सकती है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातक हरी मूंग, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र दान कर सकते हैं. जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई की सामग्री देना भी अच्छा विकल्प माना जाता है. दान करते समय अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखें और किसी पर उपकार जताने से बचें.

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान शुभ माना जाता है. अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराने से भी पुण्य मिलने की धार्मिक मान्यता है. चाहें तो किसी गौशाला में चारा भी दान कर सकते हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि का स्वामी सूर्य माना जाता है. इसलिए इस राशि के लोग गेहूं, गुड़ और लाल या नारंगी रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं. जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने के साथ सूर्य मंत्र का जाप करना भी धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातक हरी मूंग, हरी सब्जियां या स्टेशनरी दान कर सकते हैं. किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करना भी अच्छा दान माना जा सकता है. दान की वस्तु उपयोगी हो, इसका विशेष ध्यान रखें.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए सफेद वस्त्र, चावल या चीनी का दान किया जा सकता है. किसी जरूरतमंद महिला को कपड़े या दैनिक उपयोग की वस्तुएं देना भी अच्छा विकल्प है. मान्यता है कि सेवा और दान से मन में सकारात्मकता आती है.

वृश्चिक राशिवृश्चिक राशि के जातक लाल मसूर की दाल, गुड़ या लाल वस्त्र दान कर सकते हैं. किसी जरूरतमंद को भोजन कराना भी पुण्यकारी माना जाता है. इस दिन क्रोध और विवाद से बचना और शांत मन से पूजा-पाठ करना बेहतर रहेगा.

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धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए पीली दाल, हल्दी या पीले वस्त्र का दान शुभ माना जाता है. किसी विद्यार्थी को किताबें या शैक्षणिक सामग्री देना भी अच्छा विकल्प हो सकता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्ञान और अन्न का दान विशेष महत्व रखता है.

मकर राशि

मकर राशि के जातक काले तिल, उड़द दाल या कंबल दान कर सकते हैं. जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना भी पुण्यकारी माना जाता है. दान करते समय किसी गरीब या असहाय व्यक्ति की वास्तविक जरूरत को प्राथमिकता देना बेहतर है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए काले तिल, कंबल या जरूरत की दैनिक वस्तुएं दान करना शुभ माना जाता है. किसी बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति की मदद करना भी सेवा का अच्छा माध्यम हो सकता है. दान अपनी क्षमता के अनुसार ही करें.

मीन राशि

मीन राशि के जातक पीली दाल, चने की दाल, केले या पीले वस्त्र दान कर सकते हैं. किसी जरूरतमंद को भोजन कराने से भी पुण्य मिलने की धार्मिक मान्यता है. इस दिन भगवान का स्मरण और जरूरतमंदों की सेवा को प्राथमिकता देना अच्छा रहेगा.

दान में सबसे जरूरी है भावना

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान का उद्देश्य केवल किसी वस्तु को देना नहीं, बल्कि जरूरतमंद की सहायता करना है. इसलिए राशि के अनुसार दान करते समय दिखावे से बचना चाहिए. अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, शिक्षा सामग्री या जरूरत की वस्तु दान करना बेहतर माना जाता है. साथ ही यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन उपायों को ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यता के रूप में ही देखा जाना चाहिए.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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