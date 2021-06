Solar Eclipse Timings In India And Where To Watch: साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse 2021) 10 जून 2021 को लगने जा रहा है. इससे पहले 26 मई को साल का पहला चंद्रग्रहण लगा था. 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण कई मामलों में खास होने वाला है. इस दिन सूर्य ग्रहण के साथ-साथ शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी है. यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा. इस सूर्य ग्रहण (Surya Grahan Kab Hai) को भारत के कुछ हिस्सों में ही देखा जा सकेगा. Also Read - Shani Jayanti 2021: अगर आप भी करते हैं ये काम तो नाराज हो सकते हैं शनिदेव, इन कार्यों को करने से मिलता है खास आशीर्वाद

भारत में कहां और कितने बजे दिखाई देगा सूर्य ग्रहण ( Where To Watch Solar Eclipse In India)

इस सूर्य ग्रहण को भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख (Bharat Main Kahan Dekha Jayega Surya Grahan) के कुछ हिस्सों में ही सूर्यास्त से कुछ समय पहले देखा जा सकेगा.

अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य के पास से शाम लगभग 5:52 बजे (Surya Grahan 2021 Samay) इस खगोलीय घटना को देखा जा सकेगा. वहीं, लद्दाख के उत्तरी हिस्से में जहां, शाम लगभग 6.15 बजे सूर्यास्त होगा, शाम लगभग 6 बजे सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा.

सूर्य ग्रहण का समय (Surya Grahan 2021 Timings)

भारतीय समयानुसार सुबह 11:42 बजे आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और यह दोपहर 3:30 बजे से वलयाकार रूप लेना शुरू करेगा. इसके बाद फिर शाम 4:52 बजे तक आकाश में सूर्य अग्नि वलय यानी आग की अंगूठी की तरह दिखाई देगा. दुरई ने कहा कि सूर्यग्रहण भारतीय समयानुसार शाम लगभग 6:41 बजे समाप्त होगा.